- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 133
- Час на прочитання
- 1 хв
Загроза для Покровська: військовий експерт пояснив, як виправити ситуацію
Щоб виправити ситуацію в районі Покровська, слід закрити прохід з боку Звірового.
Ситуація довкола Покровська та в самому місті дуже важка. Застосовується тактика інфільтрації.
Про це в ефірі «КИЇВ24» сказав Сергій Братчук, військовий експерт.
«Дійсно тактика інфільтрації вона на сьогодні ворогом використовується на багатьох локаціях. Спроби такі є і на інших ділянках фронту відповідно…», — каже він.
Перші спроби ворога просочуватися через нашу оборону, заходити на певні локації та по-троху накопичуватися почалися з району Звірового у липні 2025 року.
Є сірі та червоні зони. Ситуація дуже динамічна, вона швидко змінюється.
«Я б не говорив, що є кільце і воно звужується. На деяких ділянках ворог намагається накопичитися. Завдання наших військ — блокування цієї інфільтрації. Потрібно закрити прохід з боку Звірового, щоб виправити ситуацію», — пояснив Братчук.
Триває військова операція. Варто не поспішати, не заважати і не говорити про те, що поки не відбувається.
Раніше Сирський прибув на Покровський напрямок. Головком відзвітував про події там.
«Ситуація складна, але заяви російської пропаганди про нібито „блокування“ Сил оборони України в Покровську, як і в Куп’янську, не відповідають дійсності», — наголосив Сирський.