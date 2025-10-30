Загроза для Покровська: військовий експерт пояснив, як виправити ситуацію

Покровськ / © Getty Images

Ситуація довкола Покровська та в самому місті дуже важка. Застосовується тактика інфільтрації.

Про це в ефірі «КИЇВ24» сказав Сергій Братчук, військовий експерт.

«Дійсно тактика інфільтрації вона на сьогодні ворогом використовується на багатьох локаціях. Спроби такі є і на інших ділянках фронту відповідно…», — каже він.

Перші спроби ворога просочуватися через нашу оборону, заходити на певні локації та по-троху накопичуватися почалися з району Звірового у липні 2025 року.

Є сірі та червоні зони. Ситуація дуже динамічна, вона швидко змінюється.

«Я б не говорив, що є кільце і воно звужується. На деяких ділянках ворог намагається накопичитися. Завдання наших військ — блокування цієї інфільтрації. Потрібно закрити прохід з боку Звірового, щоб виправити ситуацію», — пояснив Братчук.

Триває військова операція. Варто не поспішати, не заважати і не говорити про те, що поки не відбувається.

Раніше Сирський прибув на Покровський напрямок. Головком відзвітував про події там.

«Ситуація складна, але заяви російської пропаганди про нібито „блокування“ Сил оборони України в Покровську, як і в Куп’янську, не відповідають дійсності», — наголосив Сирський.