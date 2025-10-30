ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
133
Час на прочитання
1 хв

Загроза для Покровська: військовий експерт пояснив, як виправити ситуацію

Щоб виправити ситуацію в районі Покровська, слід закрити прохід з боку Звірового.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Покровськ

Покровськ / © Getty Images

Ситуація довкола Покровська та в самому місті дуже важка. Застосовується тактика інфільтрації.

Про це в ефірі «КИЇВ24» сказав Сергій Братчук, військовий експерт.

«Дійсно тактика інфільтрації вона на сьогодні ворогом використовується на багатьох локаціях. Спроби такі є і на інших ділянках фронту відповідно…», — каже він.

Перші спроби ворога просочуватися через нашу оборону, заходити на певні локації та по-троху накопичуватися почалися з району Звірового у липні 2025 року.

Є сірі та червоні зони. Ситуація дуже динамічна, вона швидко змінюється.

«Я б не говорив, що є кільце і воно звужується. На деяких ділянках ворог намагається накопичитися. Завдання наших військ — блокування цієї інфільтрації. Потрібно закрити прохід з боку Звірового, щоб виправити ситуацію», — пояснив Братчук.

Триває військова операція. Варто не поспішати, не заважати і не говорити про те, що поки не відбувається.

Раніше Сирський прибув на Покровський напрямок. Головком відзвітував про події там.

«Ситуація складна, але заяви російської пропаганди про нібито „блокування“ Сил оборони України в Покровську, як і в Куп’янську, не відповідають дійсності», — наголосив Сирський.

Дата публікації
Кількість переглядів
133
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie