Третя світова, поради Трампу та як закінчити війну: головне з інтерв'ю Зеленського CBS News

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський поспылкувався з американськими журналыстами. Йшлося, зокрема, про втрати України, відносини зі США й завершення війни.

Головне з інтерв’ю Зеленського CBS News — читайте у матеріалі ТСН.ua.

Загроза для світу

Через агресію РФ і подальші плани експансії російського диктатора на кону наразі стоїть безпека всього світу. Зеленський висловив побоювання, що війна Росії проти України може загостритися, якщо Київ за підтримки союзників не буде твердо протистояти подальшому військовому просуванню з боку окупантів.

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“У цей момент війни РФ проти України — на кону безпека всього світу. Якщо ми не будемо твердо стояти, Володимир Путін просуватиметься далі”, — сказав він у розмові з кореспондентом американської телерадіокомпанії.

Водночас Зеленський звернув увагу, що це “не просто пусті спекуляції”.

“Наш народ платить найвищу можливу ціну. Вищої ціни не існує. Ми віддали всі наші гроші — все, що мали у фінансовому плані. Але найважливіше — ми віддали [життя] наших людей”, — акцентував президент України.

Порада Трампу

Президент Володимир Зеленський заявив, що вітатиме візит президента США Дональда Трампа до України, аби той побачив наслідки російської війни. Після цього можна буде рухатися далі щодо плану для припинення війни.

Глава держави зазначив, що його американський колега “міг би зрозуміти, що тут відбувається в Україні.

“Ми поважаємо вашу позицію. Але, будь ласка, перед будь-якими рішеннями, будь-якими планами щодо переговорів, приходьте подивитися на людей, цивільних осіб, воїнів, лікарні, церкви, знищених або мертвих дітей”, — сказав Зеленський в адресованому Трампу запрошенні.

Зауважимо, що своє інтерв’ю український президент дав під час візиту до Кривого Рогу, де 4 квітня внаслідок ракетної атаки з боку РФ загинули 19 людей, дев’ятеро з яких — діти.

“Приходьте, дивіться, а потім будемо рухатися з планом, як закінчити війну. Ви зрозумієте, з ким у вас справа. Ви зрозумієте, що зробив Путін”, — сказав Зеленський.

Висловлюючись про ворожий терор з обстрілами українських міст, він зазначив: “Це означає, що ми не можемо довіряти Росії. Це означає, що ми не можемо довіряти переговорам з Росією”.

Окрім того, президент України зробив заяву, про вплив кремлівських наративів на представників влади США. Він вважає, що російські наративи переважають у США.

“Як можна бути свідком наших втрат і наших страждань, розуміти, що роблять росіяни, і при цьому вірити, що вони — не агресори, що не вони почали цю війну? Це говорить про величезний вплив інформаційної політики Росії на Америку, на політику США і політиків США”, — заявив Зеленський.

Він також наголосив, що Трамп як сильний президент сильної країни має бути на боці України. Зеленський вважає неправильним те, що Америка хоче бути нейтральною.

Війна в Україні закінчиться дипломатичним шляхом

Зеленський наголосив: будуть переговори. І території повернуться, бажано, щоб дипломатичним шляхом.

“Безумовно, не хочеться втрачати людей. Людей не повернути… У будь-якому форматі закінчення війни цей момент ніхто не пробачить. Безумовно, будуть переговори. Вони будуть різні — односторонні, двосторонні, тристоронні. Ми дійдемо до дипломатичного вирішення цієї війни, бо Путін не може нас окупувати, а нам не вистачає сил деокупувати все. І це зрозуміла ситуація на сьогодні. Дипломатично ця війна закінчиться”, — сказав він.

Що гірше за сильного ворога

Президент України Володимир Зеленський заявив, що сьогодні армія сильніша, ніж на початку війни, але у підтримці партнерів є розбалансування та невизначеність. Він акцентував, що Україні хотілося б сильнішої позиції США у контексті розв’язаної Росією війни.

“Зараз ми сильніші на полі бою, наша армія сильніша, ніж були на початку війни. Але довга війна і втомлюються всі. Невизначеність — в тому, що йде розбалансування партнерів. І ми хотіли сильнішу позицію США. США — наш партнер, ми розраховуємо на Сполучені Штати, але Сполучені Штати на сьогодні зайняли позицію медіатора. І я не знаю — покаже історія, майбутнє, — може, ця позиція і спрацює. Ми хочемо вірити, що ця позиція спрацює на те, щоби закінчити війну якомога швидше. Ми хочемо цього. Ми дуже хочемо”, — висловився український лідер.

Він зазначив, що в деяких питаннях з боку партнерів України відчувається невизначеність, а це іноді є гіршим, ніж сильний ворог.

“Але в нас є різні розмови на різному рівні, і іноді в деяких питаннях ми відчуваємо невизначеність партнерів. Наша ціль абсолютно така ж прозора і зрозуміла. Ми знаємо, хто Путін, ми йому не довіряємо. Ми боремось за себе, за свої права, свободи, і, я все ж таки вважаю, за спільні цінності з західним цивілізованим світом. Тому я й вважаю, що невизначеність іноді — гірше, ніж зрозумілий, сильний ворог”, — розповів Зеленський

Без допомоги США буде багато втрат

Сполучені Штати припинили військову допомогу й обмін розвідувальними даними, “знаючи, що для України це буде дуже боляче” через російські балістичні удари й загибель українців. Однак без допомоги США буде важко.

“Умовою, яка б розблокувала обмін розвідданими, стало припинення вогню. Україна на це погодилася. Та Росія продовжила свої атаки по цивільній інфраструктурі. Тобто спочатку Києву заблокували допомогу, а потім зробили пропозицію, яка б її відновила”, — сказав президент.

Натомість росіянам запропонували, але нічого не заблокували й не обмежили.

“Виходить так, що мир через силу працює в один бік і лише в наш. І я вважаю, що це несправедливий підхід”, — наголосив Зеленський.

Президент додав, що Путін ніколи не хотів завершити війну, тому припинення вогню не працює.

Водночас Зеленський висловив подяку партнерам за підтримку.

“Я думаю, що без Сполучених Штатів ми будемо зазнавати багато втрат. Людських і територіальних. Можуть бути такі втрати. Безумовно, без Сполучених Штатів буде складно мати саме ту ціль, бажану ціль, якнайшвидше закінчити війну і мати справедливий мир. І швидше закінчення, і справедливий мир буде складно зробити без Сполучених Штатів. Без Сполучених Штатів — більше втрат. Це факт. Тому все-таки я б не хотів би розглядати такий варіант. Але це наша доля, наша земля, наше життя”.

Витрати Путіна на війну

За три роки повномасштабного вторгнення Володимир Путін витратив $1 трлн на фінансування війни проти України.

“Три країни вже втягнуті в цю війну. І будуть залучені інші. Або буде залучено більше військ з цих країн, якщо цю війну не зупинити. У цій війні сьогодні беруть участь інтересанти. На цьому почали заробляти гроші північнокорейці, китайці, іранці. І коли війна триває, і витрачаються мільярди, а Путін вже витратив 1 трильйон за три роки війни, понад 1 трильйон доларів на цю війну, то ці країни не захочуть зупинятися”, — сказав Зеленський.

Чи працюватиме припинення вогню

Президент України Володимир Зеленський пояснив, чому часткове припинення вогню не працюватиме.

“З людиною, яка не хоче закінчити війну, повинні бути побудовані такі домовленості, щоб у нього була безвихідь. Якщо це припинення вогню, треба домовлятися про повне припинення вогню, хоча ми готові були і до часткового”, — йдеться у повідомленні.

Зеленський наголосив, що Україна готова до будь-якого формату.

“І ми готові до будь-якого формату. Чому? Тому що ми бачимо, що повне припинення вогню може дати можливість перейти до дипломатичного треку. Але Путін цього не хоче. Так ось, щоб було безумовне припинення вогню — це єдиний формат. Безумовне припинення вогню говорить, що це можна контролювати. Як? Сполучені Штати завдяки технічним можливостям своїм та партнерів, Британії, Франції тощо, можуть контролювати чітко. Зрив або не зрив припинення вогню”, — зазначив він.

Український лідер пояснив, чому часткове припинення вогню не працюватиме.

“Повне. Якщо це буде частково, Путін завжди буде гратися над тим, що хтось вистрілив, а ми не ті дрони, а вони взяли ракети, а то були не далекобійна зброя, а вона коротка тощо, буде багато бла-бла-бла на цю тематику тощо. Тому ми й казали, що пропозиція Сполучених Штатів безумовне припинення вогню спрацює, якщо Сполучені Штати поставлять чітко таку умову, чітка кількість днів, термін часу і чітко хто моніторить. Моніторить припинення вогню. Конкретно, хто це буде робити. І якщо США вже обрали для себе лідируючу роль посередника в цьому, вони, маючи всі інструменти для контролю, можуть це моніторити 100%”, — сказав президент.

Зеленський наголосив, що Путін не може нічого вимагати. І ця позиція повинна йти навіть не від України, а від Сполучених Штатів Америки. Тому що припинення вогню безумовне — в тому і сенс цього припинення вогню.

“Безумовне. Путін не може ставити будь-які умови нам, а ми не можемо ставити будь-які умови рускім. Хоча у нас багато є умов до них, бо вони прийшли з війною на нашу землю і вони вбивають нас тут, у нас вдома”, — резюмував президент.

Несправедливість з боку США

Президент України Володимир Зеленський заявив про несправедливий підхід з боку США. Він зазначив, що Вашингтон заблокував Україні допомогу, а потім запропонував припинення вогню, тоді як росіянам разом із цією пропозицією не блокували нічого.

“США припинили нам допомогу, заморозили її і обмін розвідданим, знаючи, що для нас дуже боляче буде — удари балістичні, не розуміючи, що йде навала ракет руских по наших цивільних. І ми, знаючи, що це зупинено, і ми чуємо, що це умова, що воно розблокується, якщо Україна піде на безумовне припинення вогню”, — розповів Зеленський.

Він нагадав, як відреагувала Україна: вона погодилась на безумовне припинення вогню. Водночас щодо Росії американці не вжили жодних схожих заходів, акцентував президент.

“І тут у мене питання, як у президента. Мені заблокували щось і сказали: “Йди, інакше ми не розблокуємо. І у тебе будуть втрати і зброї, і допомоги, і розвідданих“. У мене питання, що США зробили дзеркального у бік руских? Йди на припинення вогню, інакше ось тобі санкційний пакет, а я ввожу дуже сильний санкційний пакет. Але якщо бути чесними і справедливими, то нам заблокували, а потім запропонували. Руским запропонували, і нічого не блокували”, — звернув увагу Зеленський.

Тобто коли ми говоримо про мир через силу, вибачте, виходить так, що мир через силу працює в один бік, і тільки в наш. І я вважаю, що це несправедливий підхід«, — наголосив глава держави.

На його думку, США повинні були зробити сильний крок, і українці ще на це дуже сильно сподіваються.

“І надіємося, що будуть умови у бік Росії, а не у бік України”, — зауважив президент.

Бізнес між РФ та США

Зеленський акцентував, що у бізнесі має значення, хто є твоїми партнерами. Тому не добре мати справи з вбивцями, наприклад, з росіянами, які щодня вбивають українців. Він не вважає, що з вбивцями треба вести бізнес.

“Для мене не все одно, з ким вести бізнес. Я сам прийшов із бізнесу. Для мене ніколи не було в моєму бізнесі все одно, з ким заробляти гроші. Розумієте, може, це моє ставлення. І мені не все одно, яким чином заробляти гроші. І мені не все одно, скільки людей навколо постраждає через ті чи інші контракти. Для мене successful story of business — це не тільки коли у партнерів щось вийшло, а ще і коли навколо люди щасливі, це щось їм приносить. Коли робітники в твоєму бізнесі щасливі, вони посміхаються, вони вдячні, що вони є джерелом натхнення цих успіхів. Вони відчувають себе командою”, — сказав Зеленський.

Він зазначив, що вважає бізнес між Сполученими Штатами та Росією “вибором США”.

“Я до цього добре не ставлюся. Але я поважаю суверенітет Америки та суверенний вибір США. Я просто вважаю, що все-таки люди перед усім. Люди — найбільша цінність. Тому мені здається, що пріоритети повинні бути в іншому. Спочатку треба Путіна поставити на місце, а потім з ним мати ті чи інші економічні відносини”, — додав президент.

Після цих слів журналіст сказав Зеленському, що той здається справжнім ненависником президента Росії Володимира Путіна.

“Путіна? Стовідсоткову ненависть. Навіть не 99,9. Але це не значить, що ми не повинні працювати над тим, щоб закінчити війну як можна швидше, щоб перейти до дипломатичного треку”, — прокоментував це український лідер.

Російські наративи у США

У Сполучених Штатах наразі переважають російські наративи про війну в Україні.

“Як можна бути свідками наших втрат і наших страждань, розуміти, що роблять росіяни, і досі вірити, що вони не агресори, що не вони почали цю війну? Це говорить про величезний вплив інформаційної політики Росії на Америку, на політику США, на політиків США”, — наголосив він.

На його думку, у Вашингтоні наразі спостерігається “зміна тону й зміна реальності”. Ми маємо справи з Путіним, наголосив головнокомандувач, тому, напевно, дуже швидко закінчити війну не вийде. В Україні вірили в те, що Трамп — сильний, тож зможе це зробити.

“Президент Трамп, сильний президент сильної країни, повинен бути на боці України. І я вважаю, що неправильно навіть, що Америка хоче бути десь посередині. Але все зайшло так, що ми відчуваємо, що Америка більш тепло розмовляє з русскіми, ніж з Україною. І я вважаю, що це неправильно. І це те, що хотів донести я”, — додав він.

Про кількість бійців у ЗСУ

Українська армія у нинішній кількості сьогодні стримує ворога. Її не можна зменшувати.

“Ми розуміємо, що передусім наша армія, яку не можна зменшувати, тому що в такій кількості вона сьогодні стримує ворога. Ми не робимо якісь операції, великі операції по деокупації. Ні. Цього недостатньо. Цієї кількості недостатньо для цього”, — наголосив президент.

І тому, за словами Зеленського, найважливіше — стримувати ворога. І саме стримуванням ми займаємося. І саме тому не можна зменшувати чисельність української армії.