Загроза для українських дронів: РФ створила нову зенітку "Цитадель" для захисту НПЗ

Російська зенітка ЗАК-30 «Цитадель» / © Defense Express

Російський оборонний гігант «Ростех» розробив свою нову зенітку — ЗАК-30 «Цитадель», яка призначена для захисту стаціонарних об’єктів від безпілотників коптерного та літакового типу. Тобто може з’явитися серйозна загроза українським далекобійним дронам, як от ФП-1 та Ан-196 «Лютий», які завдають ударів по нафтопереробних заводах (НПЗ) та інших цілях у РФ.

Заявляється, що комплекс оснащений 30-мм гарматою, яка розташована у стаціонарній турелі та здатна використовувати боєприпаси з керованим підривом, що начинені шрапнеллю. Зазначається, що процес від виявлення до знищення цілі має високий ступінь автоматизації.

Для наведення вказані радіолокаційна (РЛС) та оптико-електронні (ОЕЛС) станції. Водночас на наявних зображеннях жодної з них на самій установці нема, тож можливо, що цілевказання подається з іншого засобу поряд, або з інформаційної системи ППО. Уточнюється, що оптичний канал працює як у видимому, так і в інфрачервоному діапазонах.

Дослідник історії танкобудування та ОПК Андрій Тарасенко вказав, що ефективний радіус дії складає 1,2 км, а коштуватиме комплекс 0,6 млрд рублів, що приблизно відповідає від 3,48 до 7,21 млн євро залежно від курсу. Він наводить, що за цими даними для закриття одного нафтопереробного заводу може знадобитися від 3,48 до 6 млрд рублів, або від 6 до 10 систем.

Від Defense Express зазначимо, що виходить концептуальний аналог німецьких Skynex, які активно використовуються в Україні та збивають не лише дрони, а й крилаті ракети. Звісно, російська система скоріше за все не досягне такої ж ефективності, але концептуально вона має сенс.

Тобто якщо все буде працювати як треба, то ЗАК-30 може стати серйозною загрозою для українських далекобійних дронів. Потенційно вона буде ефективнішою проти БПЛА за «Панцирь», чиє гарматне озброєння не має снарядів з дистанційним підривом та прославилося сумнівними результатами. Одначе виникає питання щодо наведення, бо на тих самих Skynex ОЕЛС та РЛС розташовані на самій установці, а на розробці окупантів — ні.

Німецька 35-мм зенітка Skynex на службі ЗСУ / Кадр з відео ПвК «Захід»

Ба більше, для високоефективної роботи має бути достатня кількість програмованих боєприпасів, які окупанти представили раніше у 2026 році на виставці озброєння у Саудівській Аравії. Одначе про виробництво наразі поки нічого не повідомлялося, тому невідомо, як швидко можуть передати повноцінну партію та які будуть обсяги. Якщо цього не буде, то битимуть звичайними 30-мм боєприпасами.

Також, аби ефект від зеніток «Цитадель» був відчутним, потрібно, аби вони замовлялися та випускалися у необхідній кількості, бо кілька штук на ситуацію загалом не вплинуть критично. Проте варто зазначити, що ОПК РФ рухається у бік сучасніших засобів принаймні на рівні концепту, але реальні характеристики вийде оцінити лише після практичного застосування, бо перед нами може бути й черговий «розпил».

