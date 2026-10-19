Загроза для заходу та центру України: Ігнат зробив важливе застереження про "Шахеди"

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат / © ТСН

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Російські окупанти продовжують активно застосовувати класичні дрони «Шахед», які залишаються критичною загрозою для західних і центральних областей України. Завдяки значному запасу ходу ці безпілотники здатні долітати глибоко в тил та вражати важливі об’єкти.

Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, повідомляє «24 Канал».

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Ігнат зазначив, що останнім часом увага суспільства значною мірою зосередилася на появі реактивних безпілотників. Водночас звичайні дрони типу «Шахед» досі становлять значну загрозу, оскільки мають більшу дальність польоту.

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«Звичайні класичні «Шахеди», я хочу сказати, нікуди не ділися, особливо це стосується центральних і західних регіонів, тому що мають вони запас ходу, відповідно, радіус ураження більший, ніж реактивні», — пояснив речник Повітряних сил.

За його словами, російські війська відстежують погоду та відповідно коригують тактику застосування безпілотників. Зокрема, типи дронів можуть комбінуватися залежно від завдань, які противник ставить перед собою у конкретний день.

«Всі раптом переключились на реактивні. Ні, ворог використовує тактичну обстановку, використовує нову тактику і, відповідно, використовує ту погоду, яка сьогодні у нас є», — додав Ігнат.

Він також розповів, які об’єкти є пріоритетними цілями для російських атак. За словами речника ПС, загарбники запускають значну кількість безпілотників по критичній інфраструктурі та об’єктах, від яких залежить життєзабезпечення населення.

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«У великій кількості застосовують їх саме по об’єктах енергетики, що були сьогодні по підстанціях, напередодні атакували тягові станції, залізниці, зараз підстанції вже населених пунктів. Тому тут загроза від цих „Шахедів“ нікуди не ділася», — акцентував Ігнат.

Він додав, що росіяни систематично намагаються руйнувати українську логістику та залишати міста без електроенергії. Для цього противник поєднує застосування ударних безпілотників із ракетами.

До слова, раніше військовий експерт та позаштатний радник президента Сергій Бескрестнов «Флеш» повідомив, що Росія випробовує нові реактивні дрони «Герань-4» для атак на західні області України. Так, одного дня ворог випустив кілька десятків БпЛА з окупованого Криму через Одеську область і вздовж кордону з Молдовою. Чотири безпілотники подолали 820 км і долетіли до Львова, а кілька інших пролетіли рекордні 880 км аж до Луцька. Реактивна «Герань-4» продемонструвала більшу дальність, ніж оцінювалося раніше.

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