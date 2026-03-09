Загроза для Запоріжжя: командир оцінив ризики наступу РФ на місто

Наступ Росії.

Реклама

Армія РФ розглядає Запорізький напрямок як наступний напрямок впливу на Збройні сили. Це обумовлено кількома факторами. Зокрема тим, що Запоріжжя є дуже потужним промисловим обласним центром і вплив на місто матиме суттєві наслідки як для промисловості, так і для стійкості ЗСУ.

Про це заявив командир 1-го окремого штурмового полку Дмитро «Перун» Філатов в ефірі «Радіо свобода».

З його слів, Сил у противника більш ніж достатньо для того, щоб реалізувати всі його задуми. Однак наразі загрози для міста немає.

Реклама

«На даний момент Запоріжжя в безпеці», — наголосив він.

З його слів, все буде залежить від перебігу подій, які будуть реалізовуватися найближчим часом.

«Вже, залежно від того чим вони завершаться, ми побачимо результат. Тут питання в чому? Я знаю задум головнокомандувача в деталях. Є лише одне питання — чи зможе країна забезпечити достатній ресурс для реалізації цього задуму? Задум дуже хороший. Задум має і певне оперативне бачення, і стратегічне бачення. Ми зазвичай готуємо три плани: тобто один розвиток подій, другий розвиток подій і третій розвиток подій», — наголосив військовий.

Ситуація на фронті

Головком Олександр Сирський заявив, що взимку ЗСУ досягли унікальних результатів на фронті. Зокрема, українські військові знищили більше російських солдатів, ніж ворог зміг залучити до війська. У лютому 2026-го Сили оборони повернули під контроль більше територій, ніж противник встиг захопити.

Реклама

Водночас заступник керівника Офісу президента, бригадний генерал Павло Паліса завив, що РФ планує створити умови для захоплення Запоріжжя і хоче продовжувати напрямок Дніпра. З його слів, армія РФ за 2025 рік окупувала «менше відсотка від загальної території України, уклавши більше 450 тисяч своїх військових».