Загроза громадянської війни та «лихі дев'яності»: Залужний шокував прогнозом

Зброя в руках і відсутність роботи: Залужний назвав головні ризики для післявоєнної України / © Associated Press

Колишній головнокомандувач ЗСУ і посол України у Великій Британії Валерій Залужний попередив про ризики для ветеранів після завершення війни і навіть про загрозу громадянської війни в Україні.

Про це він заявив онлайн на форумі «Ветерани як новий політичний суб’єкт: правила взаємодії для повоєнної України», де говорив про роль ветеранів у післявоєнній політиці і суспільстві України, передають Новини.LIVE.

На думку Залужного, демобілізовані колишні військові у разі погіршення економічної ситуації в Україні опиняться перед спокусою легких грошей, які можна заробити в незаконний спосіб.

«Війна, на жаль, ще не завершилася, а нас вже хтось зробив ворогами. Це вже сьогоднішні реалії. Те, що ми бачимо. Друге: а що ж може бути завтра? Треба розуміти, що опинившись в умовах, наприклад, різкого скорочення доходів, відсутності роботи, відсутності житла, можливості реалізуватися, реалізувати себе у суспільстві та у сім’ї, люди з бойовим досвідом і зброєю в руках стають уразливими перед усілякими провокаціями та спокусою легких грошей», — каже ексголовком.

Потенційними ризиками він назвав ймовірне зростання злочинності та небезпеку на вулицях. Також Залужний навів історичні аналогії.

«Це мінімум і досвід Другої світової війни, і війни в Афганістані з її «лихими дев’яностими» тому підтвердження», — каже посол.

Залужний навіть не виключає політичну дестабілізацію і загрозу громадянської війни.

«І навіть все це може привести до ризиків політичної дестабілізації в країні та загрози національної безпеки. Ну, такі, наприклад, як громадянська війна», — здивував він заявою.

Тому Залужний вважає, що повернення та реінтеграція ветеранів до мирного життя стане викликом для держави, суспільства та самих ветеранів.

Раніше Валерій Залужний назвав кількість ветеранів, які повернуться додому після війни.