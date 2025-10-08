Загроза наближається: екстрасенс попередив про можливі блекаути і назвав регіони

Відключення світла в Україні / © ТСН

Екстрасенс Роман Завидовський дав прогноз, які небезпеки зараз наближаються на Україну. За його словами, попереду нас, вірогідно, чекають відключення світла внаслідок російських обстрілів.

У ефірі свого YouTube-каналу провидець проаналізував розклад на картах Таро та циганській колоді.

«Мені дуже часто випадала карта злодія на циганській колоді карт. Це карта крадіжок, розорення. Мені дуже часто випадали карти бідності. П’ятірка бубнова — це карта розорення фінансового. П’ятірка пентаклів, яка має аналогічне значення. Можливі потенційні блекаути. Загрози блекаутів присутні», — каже Роман Завидовський.

Екстрасенс назвав регіони, які в найбільшій небезпеці:

«Дніпропетровська область, Запорізька область, Київська область, Одеська. Мені карти показували і в деяких західних регіонах, це Львівська та Волинська. Загрози блекаутів абсолютно реальні та можливі».

Він закликав підготуватися до можливих відключень світла і дбати про свою безпеку.

«Павербанк має бути заряджений на сто відсотків. Якась там лампа також має бути присутня, щоб не сидіти в темряві. Ну і, звичайно, що треба дбати про свою безпеку. Тому що атаки можуть бути і на цивільних, і на об’єкти інфраструктури», — каже провидець.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.