Олександр Лукашенко / © ТСН

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Україна не вірить останнім заявам самопроголошеного президента Олександра Лукашенко та зміцнює північний кордон через занепокоєння щодо участі Білорусі у війні.

Про це повідомляє The Guardian.

Як Україна укріплює північний кордон на тлі загрози нападу Білорусі

За інформацією видання, кількість російських безпілотників-шпигунів, які летять в Україну з повітряного простору Білорусі, різко зросла від початку року. А Україна активізувалася та зміцнює укріплення на кордоні:

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робить протитанкові рови,

бетонні перешкоди «зуби дракона» для блокування бронетехніки

та нові ділянки колючого дроту.

За словами військових, які стоять на білорусько-українському кордоні, від січня зросла кількості російських розвідувальних безпілотників, а саме орієнтовно на 20%.

Росія та Білорусь розширюють військову інфраструктуру біля кордону із Україною

Збільшення кількості дронів-шпигунів відбувається паралельно з повідомленнями про те, що РФ побудувала п’ять нових баз БпЛА поблизу спільного кордону з Білоруссю. Журналісти припускають, що такі дії Росія здійснила в рамках своїх зусиль щодо використання «повітряного простору Мінська для нападу на Україну».

А минулого місяця у Білорусі заявили про розширення військової інфраструктури нібито, щоб «підтримувати російські операції», включаючи:

логістичні маршрути,

навчальні майданчики,

а також інфраструктуру зв’язку,

та спостереження для підтримки ймовірних ударів російських безпілотників по Україні.

Чи вступить Білорусь у війну РФ — думки експертів, політиків та військових

Водночас офіційні особи запевняють, що немає жодних доказів того, що російські або білоруські військові збираються у великі формування в прикордонних районах для повторного вторгнення до Україну.

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Однак деякі українські та європейські чиновники занепокоєні тим, що Путін намагається дедалі тісніше тисне та Лукашенка, щоб той втрутився у військові зусилля на території України. Йдеться про спільні ядерні навчання на початку цього року.

«Я не кажу, що наступ розпочнеться завтра. Я кажу, що бачу дещо інше. Низку подій, що розгортаються, що дає підстави вважати, що Лукашенко готується до війни», — цитують в The Guardian колишнього міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.

Із думкою свого колишнього колеги також погоджується чинний очільник МЗС Андрій Сибіга. Він вважає, що РФ, зіткнувшись із глухим кутом на фронті, може спробувати використати Білорусь для розширення масштабу війни у Європі загалом.

«Москва дедалі більше втягує Білорусь у свою війну проти України, перетворюючи її на платформу для агресії не лише проти нашої країни, а й проти Європи в цілому», — сказав він у травні.

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Однак інші, зокрема Євген Магда, директор київського Інституту світової політики, дуже скептично ставляться до того, що Лукашенко ризикне дозволити використати білоруські війська для підтримки військових дій Москви.

«Якщо ми говоримо про його (Лукашенка — ред.) причетність до потенційних дій проти України, то політично це буде його кінець, тим паче після всього сказаного про 500 цілей у Білорусі, які Україна готова вразити», — вважає командувач безпілотних сил України Роберт Бровді.

Аналітики припускають, що це буде «не раптовий крок Москви щодо відкриття нового фронту», а говорять про поступове розширення «масштабів діяльності Росії, пов’язаної з Білоруссю».

Загроза з Білорусі — останні новини

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко здивував новою заявив, що Путін нібито не зацікавлений у втягуванні Білорусі у війну проти України. Однак він не заперечив, що цю тему вони з Путіним багато разів обговорювали.

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Тим часом головнокомандувач ЗСУ Сирський на тлі загрози з Білорусі ухвалив рішення про формування нових частин безпілотних систем для посилення північних рубежів країни.

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