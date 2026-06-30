Загроза наступу з Білорусі: Сирський зробив важливу заяву

Олександр Сирський / © Олександр Сирський

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Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський оцінив ризики нового наступу російських окупаційних військ з території Білорусі. Українське командування продовжує готуватися до будь-яких викликів і враховує навіть найгірші сценарії розвитку подій.

Про це він заявив ексклюзивно для ТСН у межах національного телемарафону «Єдині новини».

За словами Сирського, військове керівництво України чітко розуміє наміри російського диктатора. Кремль не відкидає північний напрямок і продовжує розглядати його як один із можливих для завдавання удару.

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«Ми повинні враховувати всі, навіть найгірші варіанти розвитку. Ми знаємо, що Путін поставив завдання російському Генеральному штабу прорахувати різні варіанти ведення наступальної операції, зокрема з території Білорусі з метою захоплення Києва, з метою захоплення інших територій, і російське керівництво прорахувало декілька варіантів дій», — наголосив головнокомандувач ЗСУ.

Чи наважиться Білорусь знову вступити у війну

Попри наявність агресивних планів у російського командування, Сирський висловив серйозний сумнів щодо готовності Мінська знову відкрито надати свою територію як плацдарм для вторгнення.

Оцінюючи реалістичність такого кроку, головнокомандувач пояснив, що військово-політичне керівництво Білорусі навряд чи піде на такий ризик.

«Наскільки вони реалістичні, з огляду на останні події, я думаю, що керівництво Білорусі не наважиться використовувати власну територію, давати її агресору для використання, і в якості плацдарму для проведення наступальної операції», — підсумував Сирський.

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Загроза з боку Білорусі — останні новини

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявляв, що у Білорусі під контролем Росії добудовують військові дороги, а також бази для зброї та пального біля кордону з Україною. За даними розвідки, у російських документах ці об’єкти безпосередньо пов’язують із завданнями так званої «сво».

Також у Білорусі розпочалися масштабні «мобілізаційні навчання» та масове уточнення даних військовозобов’язаних, що свідчить про посилення тиску Кремля з метою втягнути Мінськ у війну та використати його ресурси.

РФ проводить інформаційну кампанію, намагаючись представити можливі українські удари по військових об’єктах у Білорусі як ескалацію. Зокрема, загострення виникло через вимогу України демонтувати чотири російські ретранслятори у Гомельській та Брестській областях, які ворог використовує для наведення дронів на західні регіони України. Очільник МЗС РФ Лавров назвав це спробою втягнути Білорусь у війну, проте білоруська сторона не підтримала цю войовничу риторику.

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