Загроза наступу з Білорусі: Сирський зробив важливу заяву для українців

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський / © Олександр Сирський

Реклама

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що Україна потребує створення нових військових бригад на тлі загрози наступу з Білорусі.

Про це головком сказав в коментарі LIGA.net.

Сирський зауважив, що Росія має намір збільшити довжину лінії активного фронту на 160 кілометрів.

Реклама

«Ворог, до речі, скоригував свої плани й збирається цього року ще створити нові дивізії та п’ять бригад. Ми вимушені реагувати на такі дії. На війні ініціативу або перехоплюєш, або віддаєш. Третього не дано», — сказав він.

Він пояснив, що нові бригади потрібні, щоб не оголити активну лінію фронту.

«Якщо збільшити чисельність бригади, від цього не збільшиться протяжність лінії фронту, на якій вона може застосовуватись», — підкреслив він.

Водночас збільшення чисельності бригади забезпечує те, що вона довше може виконувати завдання на визначеній ділянці, а не на більшій території.

Реклама

«Тож, коли фронт росте вшир і вглиб, арифметика невблаганна: потрібні нові військові частини», — підсумував він.

Загроза наступу з Білорусі — останні новини

Самопроголошений президент Лукашенко розпочав у Білорусі мобілізаційні навчання. Військовозобов’язаних чоловіків викликають до військкоматів для уточнення даних, перевіряють систему оповіщення і відпрацьовують механізми розгортання резерву.

На думку військового експерта Ігоря Романенка, ситуація з боку Білорусі є загрозливою уже не перший рік, і Лукашенко дійсно готується до війни. Він нагадав, що перед початком повномасштабного вторгнення росіяни понад рік проводили навчання на території Білорусі.

Новини партнерів