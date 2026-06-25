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Загроза наступу з Білорусі: Сирський зробив важливу заяву для українців
Сирський зауважив, що Росія має намір збільшити довжину лінії активного фронту на 160 кілометрів.
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що Україна потребує створення нових військових бригад на тлі загрози наступу з Білорусі.
Про це головком сказав в коментарі LIGA.net.
Сирський зауважив, що Росія має намір збільшити довжину лінії активного фронту на 160 кілометрів.
«Ворог, до речі, скоригував свої плани й збирається цього року ще створити нові дивізії та п’ять бригад. Ми вимушені реагувати на такі дії. На війні ініціативу або перехоплюєш, або віддаєш. Третього не дано», — сказав він.
Він пояснив, що нові бригади потрібні, щоб не оголити активну лінію фронту.
«Якщо збільшити чисельність бригади, від цього не збільшиться протяжність лінії фронту, на якій вона може застосовуватись», — підкреслив він.
Водночас збільшення чисельності бригади забезпечує те, що вона довше може виконувати завдання на визначеній ділянці, а не на більшій території.
«Тож, коли фронт росте вшир і вглиб, арифметика невблаганна: потрібні нові військові частини», — підсумував він.
Загроза наступу з Білорусі — останні новини
Самопроголошений президент Лукашенко розпочав у Білорусі мобілізаційні навчання. Військовозобов’язаних чоловіків викликають до військкоматів для уточнення даних, перевіряють систему оповіщення і відпрацьовують механізми розгортання резерву.
На думку військового експерта Ігоря Романенка, ситуація з боку Білорусі є загрозливою уже не перший рік, і Лукашенко дійсно готується до війни. Він нагадав, що перед початком повномасштабного вторгнення росіяни понад рік проводили навчання на території Білорусі.