ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
2239
Час на прочитання
1 хв

РФ може запустити "Орешнік": Повітряні сили звернулися із серйозним попередженням

Українські військові попередили, що Росія може вдатися до нового ракетного удару.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Коментарі
Удар Орешніком.

Удар Орешніком. / © ТСН

У Повітряних силах попередили про серйозну загрозу впродовж доби. Армія РФ може запустити балістичну ракету середньої дальності «Орешнік».

Про це повідомило Командування ПС ЗСУ.

«Протягом доби існує висока імовірність застосування противником балістичної ракети середньої дальності з полігону "Капустин Яр"», — наголосили військові.

Українців закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Масована атака РФ — що відомо

Днями представник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат відповів на чутки про те, коли очікувати масованого удару РФ. Коментар з’явився на тлі того, що в одному з телеграм-каналів стверджували, що нібито російські військові закінчили підготовку до чергового масованого обстрілу. Речник нагадав, що держава має чітку та перевірену систему інформування населення.

«Навіть президент України кожного разу, коли є така загроза, комунікує про це. Повітряні сили повідомляють, Генеральний штаб», — заявив Юрій Ігнат.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
2239
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie