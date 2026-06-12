РФ може запустити "Орешнік": Повітряні сили звернулися із серйозним попередженням

Удар Орешніком. / © ТСН

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У Повітряних силах попередили про серйозну загрозу впродовж доби. Армія РФ може запустити балістичну ракету середньої дальності «Орешнік».

Про це повідомило Командування ПС ЗСУ.

«Протягом доби існує висока імовірність застосування противником балістичної ракети середньої дальності з полігону "Капустин Яр"», — наголосили військові.

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Українців закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Масована атака РФ — що відомо

Днями представник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат відповів на чутки про те, коли очікувати масованого удару РФ. Коментар з’явився на тлі того, що в одному з телеграм-каналів стверджували, що нібито російські військові закінчили підготовку до чергового масованого обстрілу. Речник нагадав, що держава має чітку та перевірену систему інформування населення.

«Навіть президент України кожного разу, коли є така загроза, комунікує про це. Повітряні сили повідомляють, Генеральний штаб», — заявив Юрій Ігнат.

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