ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
463
Час на прочитання
2 хв

Загроза оточення РФ під Добропіллям: експерт про шанси ЗСУ на повне знищення ворожого угруповання

Для повного знищення ворожого угруповання українським збройним силам бракує ресурсів, насамперед особового складу, вважає військовий експерт Ігор Романенко.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Добропілля

Добропілля

У результаті контрнаступальних дій Збройних сил України в районі Добропілля угруповання ЗС РФ, яке прорвалося в серпні, опинилося під загрозою оточення. Наступним етапом має стати повне знищення противника, однак виникає питання, чи володіє українська армія достатніми силами для цього.

В інтерв’ю Еспресо TV колишній заступник начальника Генерального штабу ЗСУ Ігор Романенко повідомив, що, на його думку, для повного розчленування і знищення ворожого угруповання українським збройним силам бракує ресурсів, насамперед особового складу.

За словами експерта, після вклинення російських сил в українські оборонні рубежі на схід від Добропілля, командування ЗСУ перекинуло додаткові резерви, які провели стабілізаційні дії. Водночас ця ділянка фронту залишається фрагментованою, і в низці секторів становище противника близьке до оточення, тоді як в інших — до напівоточення.

«Тобто це вклинення розрізали на три частини, і зараз на півночі це має вигляд оточення, а у двох місцях — як напівоточення. Для того, щоб завершити такі дії, потрібні сили, щоб розчленувати і знищити те, що знаходиться всередині. Але саме для цього, мабуть, не зовсім вистачає сил і засобів ураження», — пояснив Романенко.

Генерал додав, що окупанти намагаються за допомогою дронів постачати ресурси і додавати резерви в райони оточення і напівоточення, щоб спробувати вийти з цієї важкої для них ситуації.

«Але нам для успішного завершення потрібні додаткові ресурси та резерви, і насамперед особовий склад, з якими в нас проблеми», — наголосив Романенко.

Раніше Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що українські війська оточили частину російських підрозділів на Добропільському напрямку.

Дата публікації
Кількість переглядів
463
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie