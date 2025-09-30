Загроза оточення РФ під Добропіллям: експерт про шанси ЗСУ на повне знищення ворожого угруповання

Добропілля

У результаті контрнаступальних дій Збройних сил України в районі Добропілля угруповання ЗС РФ, яке прорвалося в серпні, опинилося під загрозою оточення. Наступним етапом має стати повне знищення противника, однак виникає питання, чи володіє українська армія достатніми силами для цього.

В інтерв’ю Еспресо TV колишній заступник начальника Генерального штабу ЗСУ Ігор Романенко повідомив, що, на його думку, для повного розчленування і знищення ворожого угруповання українським збройним силам бракує ресурсів, насамперед особового складу.

За словами експерта, після вклинення російських сил в українські оборонні рубежі на схід від Добропілля, командування ЗСУ перекинуло додаткові резерви, які провели стабілізаційні дії. Водночас ця ділянка фронту залишається фрагментованою, і в низці секторів становище противника близьке до оточення, тоді як в інших — до напівоточення.

«Тобто це вклинення розрізали на три частини, і зараз на півночі це має вигляд оточення, а у двох місцях — як напівоточення. Для того, щоб завершити такі дії, потрібні сили, щоб розчленувати і знищити те, що знаходиться всередині. Але саме для цього, мабуть, не зовсім вистачає сил і засобів ураження», — пояснив Романенко.

Генерал додав, що окупанти намагаються за допомогою дронів постачати ресурси і додавати резерви в райони оточення і напівоточення, щоб спробувати вийти з цієї важкої для них ситуації.

«Але нам для успішного завершення потрібні додаткові ресурси та резерви, і насамперед особовий склад, з якими в нас проблеми», — наголосив Романенко.

Раніше Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що українські війська оточили частину російських підрозділів на Добропільському напрямку.