Загроза Сумам: що відбувається на кордоні та чи можливий прорив

Суми під ударом / © Кордон.Медіа

Реклама

Попри напружену ситуацію на прикордонні Сумської області, наразі не йдеться про швидкий прорив російських військ або оточення обласного центру. Водночас мешканцям варто бути готовими до продовження інтенсивних повітряних атак.

Про це заявив співзасновник і виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло в ефірі «Київ24».

За його словами, Суми залишаються важливим логістичним вузлом для української оборони, що ускладнює для ворога просування вглиб регіону.

Реклама

«Хоча ситуація напружена, наразі немає загрози оточення чи швидкого прориву вглиб регіону, адже місто залишається потужним логістичним хабом нашої оборони», — сказав він.

Експерт зазначив, що через відсутність значних успіхів на землі російські сили, ймовірно, і надалі робитимуть ставку на удари з повітря по обласному центру та інфраструктурі.

Водночас стійкість українських підрозділів на кордоні не дозволяє противнику змінити ситуацію на фронті на свою користь. Наразі ключовою загрозою залишаються саме регулярні обстріли, які виснажують цивільну інфраструктуру.

У соцмережах тим часом шириться інформація про нібито ризик напівоточення Сум, однак у Збройних силах України такі заяви спростовують.

Реклама

Суми під ударом: що відомо про ситуацію у місті

Нагадаємо, раніше стало відомо, що до 15 зросла кількість потерпілих внаслідок нічної атаки БпЛА РФ по місту Суми. Серед поранених є і троє дітей: дівчатка 13, 15 та 17 років. Вони госпіталізовані.

Ворог спрямував по місту 10 безпілотників, які атакували цивільну інфраструктуру. Під ударом опинилися 12 багатоповерхівок, три навчальні заклади, гуртожиток та міська лікарня.

Раніше вже йшлося про те, що нічний обстріл Сум призвів до влучання у спальний район та дах медзакладу.