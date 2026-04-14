Загроза російського удару вже цієї ночі: Зеленський звернувся до українців

Президент України Володимир Зеленський попередив про ймовірність нової атаки Росії вже найближчим часом. За його словами, загроза може реалізуватися вже цієї ночі.

Про це він заявив 14 квітня.

Під час брифінгу в Норвегії глава держави зазначив, що в повітряному просторі вже фіксуються ворожі «Шахеди».

«Сьогодні вночі може бути черговий російський удар. У небі над Україною зараз багато „Шахедів“. Можливо, будуть задіяні й ракети», — сказав він.

Також зберігається ризик застосування ракетного озброєння.

Зеленський нагадав про нещодавній удар по Дніпру, який призвів до загибелі людей і великої кількості поранених. Президент наголосив, що подібні атаки залишаються серйозною загрозою для мирного населення.

Окремо він подякував Норвегії за підтримку України, зокрема за допомогу у зміцненні протиповітряної оборони та розвиток безпілотних технологій. За словами президента, така співпраця є критично важливою для протидії російським атакам.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна вперше в історії має достатній рівень озброєння, щоб ефективно захищатися від російських атак.

Нагадаємо, до лікарні Дніпра доправили 16 потерпілих через удар РФ по місту. Серед них — тяжкі та вкрай тяжкі. Лікарі поділилися моторошними подробицями про стан травмованих.