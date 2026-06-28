Окупований Крим

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Загроза втрати окупованого Криму може або змусити президента РФ Володимира Путіна погодитися на переговори про завершення війни, або, навпаки, підштовхнути російське керівництво до небезпечної ескалації конфлікту.

Про це у своїй колонці для The Sunday Times написав політичний оглядач і експерт зі Східної Європи Марк Галеотті.

За його словами, Крим має для російського лідера виняткове значення не лише як стратегічний плацдарм, а й як ключовий політичний символ його правління.

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Галеотті нагадує, що офіційний Київ продовжує наполягати на відновленні контролю над усіма окупованими територіями. Водночас у міжнародних дипломатичних колах нерідко припускають, що саме питання Криму може стати предметом компромісу заради досягнення миру.

Однак, на думку експерта, події останніх тижнів свідчать про інший сценарій: якщо Москва прагне усунути загрозу для півострова та припинити блокаду, їй, імовірно, доведеться вести переговори вже на умовах, вигідних Києву.

У Києві зростає впевненість, у Москві — песимізм

Оглядач зазначає, що президент України Володимир Зеленський переконаний у дієвості стратегії посилення тиску на Росію. Зокрема, глава держави затвердив проведення 40-денної операції впливу, покликаної спонукати державу-агресорку до припинення війни.

Оптимістичні оцінки, за словами Галеотті, поділяє і міністр цифрової трансформації та оборонних інновацій Михайло Федоров.

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«У Києві панує нова впевненість, тоді як у Росії дедалі більше відчувається песимізм», — констатує експерт.

Розкол російської еліти

На думку автора, у кремлівських колах нині співіснують два принципово різні підходи до подальших дій.

Прагматики виступають за замороження конфлікту, збереження вже окупованих територій та початок переговорів із Заходом і Україною. Вони сподіваються домогтися хоча б часткового скасування санкцій та припинення українських ударів по російській території.

Натомість табір максималістів закликає до подальшої ескалації. Серед можливих кроків вони розглядають мобілізацію сотень тисяч резервістів, а також агресивніші дії проти європейських підприємств, які забезпечують Україну озброєнням.

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Галеотті визнає, що така стратегія пов’язана з колосальними ризиками, однак її прихильники переконані, що Україна не витримає появи нових великих російських сил.

Що визначитиме подальші рішення Путіна

Експерт вважає, що наразі Путін зберігає обережність і ще не зробив остаточного вибору між переговорами та ескалацією.

Водночас саме перспектива втрати Криму може стати тим чинником, який змусить його діяти.

«Якщо Путін дійде висновку, що втрата Криму означатиме і його власне політичне падіння, він може сісти за стіл переговорів. Але з такою ж імовірністю він здатний піддатися закликам підвищити ставки та розширити конфлікт», — застерігає Галеотті.

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На думку оглядача, історія свідчить, що в моменти паніки російський президент нерідко ухвалює поспішні та невдалі рішення, а тому боротьба за Крим може стати не лише ключем до миру, а й тригером нової небезпечної фази війни.

Україна «відрізає» Крим від росіян — останні новини

Нагадаємо, внаслідок регулярного вогневого ураження з боку ЗСУ на стратегічно важливому Генічеському автомобільному мосту обвалилися прольоти, що повністю паралізувало рух ворожого транспорту.

Тим часом на тлі посилення Україною кампанії ударів середньої та далекої дальності окупаційна влада Криму оголосила надзвичайний стан. Українські удари кардинально змінили ситуацію на півострові.

Експерти видання The Hill вважають, що втрата Росією можливості використовувати тимчасово окупований Крим як військовий плацдарм може мати критичні наслідки не лише для перебігу війни, а й для самого режиму диктатора Путіна.

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