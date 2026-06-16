Загроза з Білорусі: Сирський ухвалив низку важливих рішень для ЗСУ

Олександр Сирський провів нараду щодо стану та готовності резервів / © Олександр Сирський

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Збройні Сили України вживають додаткових заходів для зміцнення безпеки на північному напрямку. На кордоні створять абсолютно нові військові частини, які спеціалізуватимуться на безпілотних технологіях.

Про це у своєму офіційному дописі у Telegram повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський за підсумками наради щодо стану та готовності резервів.

Посилення півночі та ставка на дрони

За словами Головкома, обороні державного кордону на північному напрямку під час наради приділили особливу увагу.

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«Для підвищення ефективності прикриття рубежів ухвалено рішення про формування нових частин безпілотних систем. Вони будуть забезпечені необхідним озброєнням, технікою та іншими засобами для виконання визначених завдань», — наголосив Олександр Сирський.

Паралельно військове керівництво продовжує нарощувати спроможності тих підрозділів, які вже тримають оборону на цій ділянці фронту. Крім того, безпілотну компоненту принципово масштабують у складі бригад Територіальної оборони (ТрО), що дозволить суттєво покращити розвідку та захист визначених районів.

Резерви, ТрО та підготовка військ

Під час наради Головнокомандувач заслухав доповіді про доукомплектування військових частин технікою та озброєнням після виконання бойових завдань, назвавши забезпечення підрозділів ключовим пріоритетом.

Окрему увагу генерал приділив розвитку сержантського корпусу як основи боєздатності армії:

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Майбутніх командирів відбиратимуть передусім серед воїнів, які довели свою ефективність у реальному бою.

Головні критерії — наявність лідерських якостей, авторитет серед побратимів та висока мотивація.

Сирський підсумував, що ЗСУ продовжують послідовно зміцнювати сили, нарощувати потенціал резервів та готувати особовий склад до виконання завдань за будь-якого розвитку оперативної обстановки.

Нагадаємо, керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко повідомив, що РФ готує Білорусь до можливої ескалації. Проте в РНБО наголошують, що у ЗСУ все під контролем.

Тим часом Олександр Лукашенко раптово заявив, що Білорусь нібито не планує відправляти своїх громадян на бойові дії за межами країни, але готова «захистити» сусідів.

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