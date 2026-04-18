Загроза з боку Білорусі: що задумали Путін і Лукашенко

Загроза провокацій з боку Білорусі / © ТСН.ua

Росія розглядає варіант гібридного застосування своїх військ з території Білорусі у поєднанні з білоруськими підрозділами.

Про це повідомив командир спецпідрозділу Kraken Костянтин Немічев з посиланням на дані розвідки.

При цьому він наголосив, що з військової точки зору білоруська армія наразі не готова до ведення повноцінних бойових дій і залишається слабкою структурою.

У цьому контексті Немічев нагадав про заяви самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка про необхідність готуватися до війни, розбудову військової інфраструктури біля кордону України та призов до білоруської армії офіцерів запасу.

«Є підстави вважати, що Росія знову намагається втягнути Білорусь у війну», — наголосив український командир.

Однак Немічев зазначив, що про масштабний наступ з боку Білорусі не йдеться: можливі прикордонні провокації та створення напруги на півночі України, щоб відтягнути частину підрозділів ЗСУ з ключових напрямків на сході та півдні.

«Жодних наступів на Київ, Луцьк, Житомир чи Рівне не прогнозується. Такі сценарії наразі нереалістичні», — наголосив він.

За словами Костянтина Немічева, українська сторона передала чіткий сигнал керівництву білорусі щодо неприпустимості будь-яких провокацій.

«При цьому варто розуміти, що Україна має достатні можливості, щоб у разі необхідності швидко продемонструвати відповідь», — підсумував командир спецпідрозділу Kraken.

Білорусь готується до провокацій — що відомо

Нагадаємо, самопроголошений президент Олександр Лукашенко під час наради за підсумками комплексної перевірки армії наголосив, що Білорусь має бути готовою до повноцінних бойових дій.

Росія намагається посили атаки ударними безпілотниками у своїй війні проти України. Для цього на території Білорусі розпочалося будівництво баз наземного управління для дронів великої дальності.

Президент України Володимир Зеленський повідомив про підвищення активності збройних сил на території Білорусі та чергові спроби Росії втягнути сусідню державу у війну проти України.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав указ про призов офіцерів запасу до білоруської армії та прикордонної служби.