Захворіли 30 дітей: на Буковині через "вітрянку" усю школу відправили на дистанційне навчання

Захворіли 30 дітей: на Буковині через "вітрянку" усю школу відправили на дистанційне навчання

Учнів відправили на тиждень дистанційного навчання, після чого розпочнуться канікули.

Через спалах вітряної віспи одну із шкіл міста Заставна Чернівецької області зачинили на карантин. Тож учні Заставнівської школи перебуватимуть на дистанційному навчанні тиждень.

Відповідне рішення ухвалила міська комісія комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, інформує пресслужба Заставнівської мерії.

Школярі перебуватимуть на карантині від 24 грудня по 31 грудня.

Як розповів інформагентству "АСС" заставнівський міський голова Василь Радиш, станом на 23 грудня в школі вітряну віспу виявили приблизно у 30 дітей. Недугу підхопили діти переважно молодших класів.

Мер міста додав, що після тижня дистанційного навчання у школі будуть канікули і таким чином вдасться витримати 21 карантинний день.

Як відрізнити вітрянку від кору

Читайте також: