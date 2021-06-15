Захворів коронавірусом перед вакцинацією: стала відома офіційна причина смерті провізора з Чернівців

У покійного виявили коронавірус — інфекція дала ускладнення, що призвело до інсульту.

Провізор із Чернівців, який помер після вакцинації від коронавірусу, хворів на серцево-судинні захворювання, діабет. А помер він не через вакцинацію, а через мозковий інсульт.

Про це "Суспільному" сказала заступниця директора Чернівецького обласного департаменту охорони здоров'я Марія Поліщук.

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За даними Марії Поліщук, провізор отримав щеплення, коли він уже був інфікований коронавірусом, а тому це його не захистило. Також покійний хворів на серцево-судинні захворювання, діабет та інші супутні хвороби.

"У нього виявили коронавірус — інфекція дала ускладнення, що призвело до інсульту. Про це йдеться у результатах розслідування Міністерства охорони здоров'я", - повідомила заступниця директора Чернівецького обласного департаменту охорони здоров'я.

Нагадаємо, у Чернівцях помер чоловік, який отримав щеплення вакциною Covishield.

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