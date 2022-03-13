Захворюваність на грип та ГРВІ: скільки українців заразилося від початку війни

Захворюваність на грип та ГРВІ: скільки українців заразилося від початку війни

Показник захворюваності — 216,3 на 100 тисяч населення.

З 28 лютого до 6 березня 2022 року в Україні на ГРВІ, включно із коронавірусною інфекцією, захворіли 81 771 людина, із них 26 902 (32,9%) — діти віком до 17 років.

Про це повідомляє Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України.

Показник захворюваності — 216,3 на 100 тисяч населення. Це менше епідемічного порога, розрахованого для України.

Епідеміологічний нагляд за грипом та ГРВІ здійснюють у 12 регіонах України відповідно до географічного розподілу у закладах первинної медико-санітарної допомоги (ПМСД) і дозорних лікарнях.

Так, у закладах ПМСД зареєстровано 173 пацієнти, клінічний стан яких підлягав визначенню випадку грипоподібного захворювання (ГПЗ). Захворюваність серед дорослого населення становила 507,4 на 100 тис., серед дітей віком до 17 років — 1494,5.

З початку епідемічного сезону з-поміж 7 080 пацієнтів із ГПЗ лабораторно обстежено 978 (13,8%) людей, у 423 (43,3%) випадках отримано позитивні результати на коронавіруси SARS-CoV-2, NL63, аденовіруси, риновіруси, бокавіруси, метапневмовіруси, віруси парагрипу, RS-віруси, віруси грипу А(Н3), А не субтиповані, В.

У дозорних лікарнях за звітний тиждень зареєстровано 98 випадків тяжкої гострої респіраторної інфекції (ТГРІ), із них 26 (26,5%) — діти віком до 17 років. Пропорційний внесок ТГРІ до показника госпіталізації з усіх причин становить 12,3%.

З початку епідемічного сезону з-поміж 9 337 пацієнтів із ТГРІ лабораторно обстежено 891 (9,5%), отримано 295 (33,1%) позитивних результатів на віруси респіраторної групи інфекцій: RS-вiруси, риновiруси, бокавiруси, коронавіруси OC43, SARS-CoV-2, віруси грипу А(Н3), A не субтипований.

За тиждень проти грипу вакцинувалися 566 людей, а з початку епідемічного сезону щеплення зробили 168 019 осіб, зокрема 102 029 — з груп медичного та епідемічного ризиків.

Загалом із початку епідемічного сезону, з 4 жовтня до 6 березня 2022 року:

перехворіло 14,4% населення країни;

зареєстровано 7 080 пацієнтів із ГПЗ;

зареєстровано 9 652 пацієнтів із ТГРІ;

летальних випадків унаслідок грипу не зареєстровано.

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