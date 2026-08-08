Загибель 3-річної дитини на Київщині та удар по столиці: Зеленський відреагував на нічний терор РФ

Атака на Київщину та Київ 8 серпня: Зеленський розповів про загиблих і поранених / © ДСНС

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Президент України Володимир Зеленський відреагував на наслідки чергового масованого обстрілу по Україні 8 серпня та закликав міжнародну спільноту посилити тиск на РФ і негайно передати додаткові системи ППО.

Про це глава держави повідомив у соцмережах.

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Зеленський підтвердив, що сьогодні вночі ударами дронів Росія вбила трьох людей у Пухівці на Київщині: дідуся, бабусю та їхнього 3-річного онука.

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Ще четверо госпіталізованих: батьки дитини та його 15-річний брат і сусід, який прийшов на допомогу родині та був поранений під час повторного удару. У постраждалих — термічні опіки, уламкові поранення.

«Це був звичайний житловий будинок. Не могли цього не знати росіяни», — зазначив президент.

Був також удар шести балістичних ракет по цивільній інфраструктурі в Києві. Станом на зараз відомо про одну загиблу людину. Крім того, під обстрілом перебували Донеччина, Харківщина, Сумщина, Дніпровщина, Запоріжжя, Одещина, Херсонщина, Миколаївщина, Чернігівщина та Полтавщина.

За словами Зеленського, Україна, Європа та Америка давно прагнуть зупинити війну, тоді як Путін робить усе можливе для її продовження, спираючись на дрони та балістичні ракети.

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«Потрібно більше тиску. Нові санкції, які не дозволять цю балістику виробляти. І обов’язково потрібно більше захисту для наших людей. Антибалістика, ракети-перехоплювачі до Patriot, SAMP/T, NASAMS, HAWK та наших F-16 — все це працює й допомагає захищати життя, коли воно тут, в Україні, а не десь на складах, за тисячі кілометрів від російських ударів проти життя», — підсумував Зеленський.

Удар по Києву і Київщині 8 серпня

Нагадаємо, у ніч проти 8 серпня російська армія атакувала Київ, Київщину та інші регіони України ударними безпілотниками і балістичними ракетами.

Зокрема, після атаки РФ у Києві спалахнули пожежі — на Оболоні горять резервуари з паливом. За даними столичної влади, у Києві одна людина загинула, а четверо — отримали травми.

На Київщині внаслідок атаки РФ загинули троє людей, серед них дитина.

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