Загибель британського військового на полігоні в Україні: що про нього відомо (фото)

Молодший капрал Джордж Гулі зі своєю собакою Мейбл / © Міністерство оборони Великої Британії

Британським військовим, який 9 грудня загинув на полігоні в Україні під час випробувань нової оборонної зброї, був 28-річний молодший капрал Парашутного полку Джордж Гулі.

Про це повідомили в Міністерстві оборони Великої Британії.

«Молодший капрал Гулі загинув у трагічній аварії, спостерігаючи, як українські війська випробовують нову оборонну здатність далеко від лінії фронту», — йдеться у повідомленні.

12 лютого 2026 року британському військовому мало виповнитися 29 років. У січні наступного року він мав отримати звання капрала.

Джордж Гулі вступив до лав армії у листопаді 2015 року, навчаючись у Навчальному центрі піхоти в Каттеріку, після чого приєднався до Парашутного полку.

«Молодший капрал Гулі був винятковим солдатом і вражаючим молодшим командиром з великим оперативним досвідом. Він швидко просувався по ключових курсах підвищення. Він закінчив курс молодших унтер-офіцерів Парашутного полку в жовтні 2020 року, отримавши відзнаку та підвищення до звання молодшого капрала», — повідомили в британському Мінборони.

Раніше він служив в Афганістані, Африці та Східній Європі.

Командир роти, в якій служив Джордж Гулі, назвав його «взірцем професіоналізму» та «природженим солдатом», який встановлював стандарти для інших.

Міністр оборони Великої Британії висловив співчуття рідним, друзям та близьким загиблого солдата.

«Трагічна смерть Джорджа нагадує нам про мужність та відданість, з якими наші видатні Збройні Сили щодня служать, захищаючи нашу країну», — сказав він.

