Загибель командира РДК: з’явилося останнє фото Дениса Капустіна

Командир РДК Денис "WhiteRex" Капустін / © Російський добровольчий корпус

У «Російському добровольчому корпусі», який є складовою Сил оборони України, опублікували останнє фото свого командира Дениса «WhiteRex» Капустіна, який загинув у ніч проти 27 грудня на Запорізькому напрямку.

Фотографія одного з лідерів російських добровольців, які воюють проти режиму Путіна в РФ, з’явилося в Telegram-каналі РДК.

У повідомленні наголосили, що командир «Російського добровольчого корпусу» на війні був поруч із бійцями та особисто брав участь у багатьох операціях.

«Його справи, його спосіб життя воїна ніколи не розходилися з його словами. Денис був безстрашний і чесний. Він загинув під час бойового виїзду як чоловік», — зазначили соратники загиблого командира.

У РДК зауважили, що опубліковане фото є останнім зображенням Дениса Капустіна перед його трагічною загибеллю. Його соратники пообіцяли зберігати про нього пам’ять, як про героя.

© Російський добровольчий корпус

Раніше повідомлялося, що Денис «WhiteRex» Капустін загинув на бойовому завданні внаслідок удару ворожого FPV-дрона.

Нагадаємо, 25 грудня, в день святкування Різдва, у Костянтинівці на Донеччині внаслідок удару російського FPV-дрона по евакуаційному авто загинув відомий волонтер В’ячеслав Ільченко.