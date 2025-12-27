- Дата публікації
Загибель командира РДК: з’явилося останнє фото Дениса Капустіна
Бійці РДК пообіцяли зберігати пам’ять про загиблого командира, як про героя.
У «Російському добровольчому корпусі», який є складовою Сил оборони України, опублікували останнє фото свого командира Дениса «WhiteRex» Капустіна, який загинув у ніч проти 27 грудня на Запорізькому напрямку.
Фотографія одного з лідерів російських добровольців, які воюють проти режиму Путіна в РФ, з’явилося в Telegram-каналі РДК.
У повідомленні наголосили, що командир «Російського добровольчого корпусу» на війні був поруч із бійцями та особисто брав участь у багатьох операціях.
«Його справи, його спосіб життя воїна ніколи не розходилися з його словами. Денис був безстрашний і чесний. Він загинув під час бойового виїзду як чоловік», — зазначили соратники загиблого командира.
У РДК зауважили, що опубліковане фото є останнім зображенням Дениса Капустіна перед його трагічною загибеллю. Його соратники пообіцяли зберігати про нього пам’ять, як про героя.
Раніше повідомлялося, що Денис «WhiteRex» Капустін загинув на бойовому завданні внаслідок удару ворожого FPV-дрона.
Нагадаємо, 25 грудня, в день святкування Різдва, у Костянтинівці на Донеччині внаслідок удару російського FPV-дрона по евакуаційному авто загинув відомий волонтер В’ячеслав Ільченко.