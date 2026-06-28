Полковник Володимир Кононніков / © 154 окрема механізована бригада у Facebook

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У командира 154-ї окремої механізованої бригади полковника Володимира Кононнікова, якого у неділю, 28 червня, знайшли мертвим, було вогнепальне поранення. Обставини його загибелі встановлюють правоохоронці.

Про це повідомила поліція Запорізької області.

«Командира однієї з військових частин знайшли мертвим з вогнепальним пораненням», — йдеться у повідомленні правоохоронців.

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За цим фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115 Кримінального кодексу України (вбивство). Слідчі дії проводяться під процесуальним керівництвом Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону.

Раніше Оперативне командування «Південь» повідомило про смерть командира 154-ї окремої механізованої бригади полковника Володимира Олександровича Кононнікова.

У командуванні зазначили, що за попередніми даними ознак насильницької смерті не виявлено.

«Остаточні висновки буде зроблено за результатами розслідування», — наголосили в ОК «Південь».

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Полковника Кононнікова характеризують як відданого Україні офіцера та відповідального командира, який дбав про особовий склад своєї бригади.

Наразі правоохоронці продовжують встановлювати всі обставини трагедії. Офіційні висновки щодо причин смерті будуть оприлюднені після завершення слідчих дій та необхідних експертиз.

Нагадаємо, приблизно за чотири місяці до трагедії Кононніков став героєм ексклюзивного інтерв’ю ТСН, у якому висвітлив ситуацію на Гуляйпільському напрямку. Він наголошував на важливості підготовки військовослужбовців безпосередньо у бригаді та ділився досвідом управління підрозділом у бойових умовах.

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