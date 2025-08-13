ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
603
Час на прочитання
2 хв

Загибель людей через вибух міни на Одещині: ОВА звернулася до місцевих та відпочивальників

В Одеській області місцеві й туристи продовжують випробовувати долю, купаючись у заборонених місцях.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Море / Ілюстративне фото

Море / Ілюстративне фото / © Pixabay

В Одеській ОВА звернулися до людей через трагедію в морі 10 серпня. Дарма що троє людей загинуло через вибух міни на Одещині, відпочивальники продовжують купатися у заборонених місцях.

Про це повідомляє Одеська обласна державна військова адміністрація.

«Попри проведену роз’яснювальну роботу, офіційну заборону купання та наявність загороджувальних конструкцій і відповідних позначок в закритих зонах, сьогодні ми знову бачимо відпочивальників на цих пляжах. Наче нічого не сталося…», — наголосили у відомстві.

Як відзначили у ОВА, море винесло на берег фрагменти тіл загиблих. Це неможливо сприймати спокійно.

«Міна у воді не має жалю. Вона не дає другого шансу. Ваше життя — надто цінне, щоб нехтувати правилами безпеки заради кількох хвилин у воді», — зазначили у відомстві.

Мешканців та гостей регіону вчергове закликають:

  • не заходити в море у заборонених місцях;

  • не підходьте до невідомих предметів;

  • не ігноруйте наші оголошення.

«Кожен такий випадок зневаги — це потенційно нова трагедія», — акцентували в Одеській ОВА.

Нагадують, що є чіткий перелік безпечних локацій для оздоровлення.

Бережіть себе та своїх рідних. Не наражайтеся на небезпеку, коли цього можна легко уникнути.

Нагадаємо, 10 серпня у курортній зоні Затоки в Одеській області стався вибух міни. Загинули троє людей.

У ГУНП в Одеській області повідомили, що міна вибухнула на пляжі в Кароліно-Бугазі, де в цей час перебували багато відпочивальників. За інформацією обласної адміністрації, пляжі Затоки офіційно не відкриті для відвідувачів і перебування там заборонене, хоча курорт продовжує приймати туристів.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер констатував, що чоловік загинув у Кароліно-Бугазі. Ще чоловік і жінка — у Затоці. Усі вони підірвалися на мінах під час купання у заборонених для відпочинку зонах.

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie