Загибель людей через вибух міни на Одещині: ОВА звернулася до місцевих та відпочивальників

Море / Ілюстративне фото / © Pixabay

Реклама

В Одеській ОВА звернулися до людей через трагедію в морі 10 серпня. Дарма що троє людей загинуло через вибух міни на Одещині, відпочивальники продовжують купатися у заборонених місцях.

Про це повідомляє Одеська обласна державна військова адміністрація.

«Попри проведену роз’яснювальну роботу, офіційну заборону купання та наявність загороджувальних конструкцій і відповідних позначок в закритих зонах, сьогодні ми знову бачимо відпочивальників на цих пляжах. Наче нічого не сталося…», — наголосили у відомстві.

Реклама

Як відзначили у ОВА, море винесло на берег фрагменти тіл загиблих. Це неможливо сприймати спокійно.

«Міна у воді не має жалю. Вона не дає другого шансу. Ваше життя — надто цінне, щоб нехтувати правилами безпеки заради кількох хвилин у воді», — зазначили у відомстві.

Мешканців та гостей регіону вчергове закликають:

не заходити в море у заборонених місцях;

не підходьте до невідомих предметів;

не ігноруйте наші оголошення.

«Кожен такий випадок зневаги — це потенційно нова трагедія», — акцентували в Одеській ОВА.

Реклама

Нагадують, що є чіткий перелік безпечних локацій для оздоровлення.

Бережіть себе та своїх рідних. Не наражайтеся на небезпеку, коли цього можна легко уникнути.

Нагадаємо, 10 серпня у курортній зоні Затоки в Одеській області стався вибух міни. Загинули троє людей.

У ГУНП в Одеській області повідомили, що міна вибухнула на пляжі в Кароліно-Бугазі, де в цей час перебували багато відпочивальників. За інформацією обласної адміністрації, пляжі Затоки офіційно не відкриті для відвідувачів і перебування там заборонене, хоча курорт продовжує приймати туристів.

Реклама

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер констатував, що чоловік загинув у Кароліно-Бугазі. Ще чоловік і жінка — у Затоці. Усі вони підірвалися на мінах під час купання у заборонених для відпочинку зонах.