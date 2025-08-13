- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 603
- Час на прочитання
- 2 хв
Загибель людей через вибух міни на Одещині: ОВА звернулася до місцевих та відпочивальників
В Одеській області місцеві й туристи продовжують випробовувати долю, купаючись у заборонених місцях.
В Одеській ОВА звернулися до людей через трагедію в морі 10 серпня. Дарма що троє людей загинуло через вибух міни на Одещині, відпочивальники продовжують купатися у заборонених місцях.
Про це повідомляє Одеська обласна державна військова адміністрація.
«Попри проведену роз’яснювальну роботу, офіційну заборону купання та наявність загороджувальних конструкцій і відповідних позначок в закритих зонах, сьогодні ми знову бачимо відпочивальників на цих пляжах. Наче нічого не сталося…», — наголосили у відомстві.
Як відзначили у ОВА, море винесло на берег фрагменти тіл загиблих. Це неможливо сприймати спокійно.
«Міна у воді не має жалю. Вона не дає другого шансу. Ваше життя — надто цінне, щоб нехтувати правилами безпеки заради кількох хвилин у воді», — зазначили у відомстві.
Мешканців та гостей регіону вчергове закликають:
не заходити в море у заборонених місцях;
не підходьте до невідомих предметів;
не ігноруйте наші оголошення.
«Кожен такий випадок зневаги — це потенційно нова трагедія», — акцентували в Одеській ОВА.
Нагадують, що є чіткий перелік безпечних локацій для оздоровлення.
Бережіть себе та своїх рідних. Не наражайтеся на небезпеку, коли цього можна легко уникнути.
Нагадаємо, 10 серпня у курортній зоні Затоки в Одеській області стався вибух міни. Загинули троє людей.
У ГУНП в Одеській області повідомили, що міна вибухнула на пляжі в Кароліно-Бугазі, де в цей час перебували багато відпочивальників. За інформацією обласної адміністрації, пляжі Затоки офіційно не відкриті для відвідувачів і перебування там заборонене, хоча курорт продовжує приймати туристів.
Голова Одеської ОВА Олег Кіпер констатував, що чоловік загинув у Кароліно-Бугазі. Ще чоловік і жінка — у Затоці. Усі вони підірвалися на мінах під час купання у заборонених для відпочинку зонах.