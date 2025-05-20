Загибель Максима Неліпи: стало відомо, де він працював до війни

Максим Неліпа / © Фото з особистого архіву

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Відомий телеведучий Максим Неліпа до початку повномасштабної війни в Україні працював на держпідприємстві «Екоцентр» у Чорнобилі. Полеглий на фронті захисник обіймав посаду інженера-програміста.

Про це стало відомо з заяви Державного агентства України з управління зоною відчуження.

«З глибоким болем і сумом повідомляємо про загибель інженера-програміста 1 категорії групи автоматизованих систем радіаційного контролю відділу автоматизованих систем керування радіаційного контролю вимірювального центру радіаційно-екологічного моніторингу та радіаційно-дозиметричного контролю Державного спеціалізованого підприємства «Екоцентр» Максима Неліпи», — йдеться в повідомленні ДАЗВ.

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Там додали, що Неліпа 2001 року закінчив Київський політехнічний інститут за спеціальністю «Прилади та системи неруйнівного контролю». До роботи на ДСП «Екоцентр» працював інженером-програмістом 2 категорії в науково-виробничому підприємстві «ОМІТех» у Києві.

Свою роботу на ДСП «Екоцентр» Неліпа розпочав 8 липня 2020 року, обійнявши посаду інженера-програміста 1 категорії.

«Відповідно до своїх посадових обов’язків Максим Неліпа виконував завдання по забезпеченню безперебійної роботи комплексної системи радіаційного моніторингу і раннього попередження (КСРМіРП) підприємства в напрямку інсталяції, налагодження та оптимізації системного програмного забезпечення, прикладних програм та здійснював їх супровід, працював над впровадженням інформаційно-телекомунікаційних систем», — вказано в заяві ДАЗВ.

Зазначається, що Неліпу відрізняв сучасний підхід до вирішення питань. Він активно використовував свій інженерний потенціал та знання для ефективного вирішення завдань, проявляв ініціативу в оптимізації та вдосконаленню роботи підприємства.

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Як Неліпу згадують колеги?

Гендиректор ДСП «Екоцентр» Сергія Кірєєв відгукується про Неліпу як про сумлінного працівника, гарного колегу, який завжди приходив на допомогу, коли якась із програм виходила з ладу.

Колеги кажуть, що поруч із Неліпою вони ніколи не відчували його «зірковості». Телеведучий спілкувався з усіма на рівних, разом з усіма в понеділок їздив «робочим» автобусом з Києва до зони відчуження, а в четвер повертався із Чорнобиля назад до Києва. Як і інші працівники, Неліпа харчувався в їдальні «Енергетик».

У березні 2022 року Неліпу призвали до ЗСУ у званні лейтенанта. Захисник отримав поранення, пройшов лікування та знову повернувся до війська.

Нагадаємо, Неліпа загинув на фронті 12 травня 2025 року. Він був був актором, телеведучим програм «Хто там», «Програй мільйон» і «Підйом», грав у КВК та брав участь у зніманнях колективу «Дизель Шоу».

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Останнім часом Неліпа воював у складі 14-го окремого полку безпілотних авіаційних комплексів. За зразкові досягнення був призначений командиром роти.