Загибель мера Дніпрорудного Матвєєва у полоні РФ: з’явилися моторошні деталі

Євгеній Матвєєв

Мер міста Дніпрорудне Запорізької області Євгеній Матвєєв помер у СІЗО №3 міста Кізел Пермського краю Росії.

Про це розповіли двоє звільнених із полону військовослужбовців, передає «Слідство.Інфо».

Двоє військовослужбовців, яких звільнили з російського полону цьогоріч, розповіли журналістам видання про те, що міського голову Дніпрорудного Євгена Матвєєва до смерті побили під час так званої прийомки у СІЗО №3 міста Кізел Пермського краю РФ. Їх також утримували у цій тюрмі

«[У Кізелі] забили мера Дніпрорудного. І там через пару днів він помер від побоїв. — Тобто він пробув цю „прийомку“, а потім пішов у камеру? — Так. Скоріше за все, занесли його в камеру, а не пішов», — каже військовий Данило, якого обміняли у квітні 2025-го.

Точна дата смерті Євгенія Матвєєва залишається невідомою.

У виданні нагадали, що у лютому 2022-го Матвєєв разом із містянами намагався не пропустити російських військових у місто.

«Громада виходила, організовувалася, і він очолював це все. Було кілька блокпостів, щоб не допускати військових сюди. Ми надіялися, що людей почують, і військові повернуть назад, тому що ми були проукраїнської позиції. Євгеній Сергійович знав кожного й особисто об’їжджав ці блокпости. Коли вже військові [РФ] зайшли у місто, була небезпека, що можуть стріляти в людей, які стояли на блокпостах. Він вирішив мирним шляхом це реалізувати. Пішов на переговори», — зазначила жителька Дніпрорудного Ганна.

Нагадаємо, його було взято в полон 13 березня 2022 року. Вороги, які тоді вже окупували Дніпрорудне, заблокували в’їзд до міста, затримали автобус безпосередньо співробітників залізорудного комбінату. Він намагався визволяти співробітників.

Матвєєв загинув у російському полоні у лютому 2024 року. Його тіло повернули в Україну з ознаками насильницької смерті наприкінці 2024 року.