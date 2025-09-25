- Дата публікації
Загибель мера Дніпрорудного Матвєєва у полоні РФ: з’явилися моторошні деталі
Мер окупованого Дніпрорудного Євгеній Матвєєв, якого росіяни викрали 13 березня 2022 року, помер від нелюдських катувань під час так званої «прийомки».
Мер міста Дніпрорудне Запорізької області Євгеній Матвєєв помер у СІЗО №3 міста Кізел Пермського краю Росії.
Про це розповіли двоє звільнених із полону військовослужбовців, передає «Слідство.Інфо».
Двоє військовослужбовців, яких звільнили з російського полону цьогоріч, розповіли журналістам видання про те, що міського голову Дніпрорудного Євгена Матвєєва до смерті побили під час так званої прийомки у СІЗО №3 міста Кізел Пермського краю РФ. Їх також утримували у цій тюрмі
«[У Кізелі] забили мера Дніпрорудного. І там через пару днів він помер від побоїв. — Тобто він пробув цю „прийомку“, а потім пішов у камеру? — Так. Скоріше за все, занесли його в камеру, а не пішов», — каже військовий Данило, якого обміняли у квітні 2025-го.
Точна дата смерті Євгенія Матвєєва залишається невідомою.
У виданні нагадали, що у лютому 2022-го Матвєєв разом із містянами намагався не пропустити російських військових у місто.
«Громада виходила, організовувалася, і він очолював це все. Було кілька блокпостів, щоб не допускати військових сюди. Ми надіялися, що людей почують, і військові повернуть назад, тому що ми були проукраїнської позиції. Євгеній Сергійович знав кожного й особисто об’їжджав ці блокпости. Коли вже військові [РФ] зайшли у місто, була небезпека, що можуть стріляти в людей, які стояли на блокпостах. Він вирішив мирним шляхом це реалізувати. Пішов на переговори», — зазначила жителька Дніпрорудного Ганна.
Нагадаємо, його було взято в полон 13 березня 2022 року. Вороги, які тоді вже окупували Дніпрорудне, заблокували в’їзд до міста, затримали автобус безпосередньо співробітників залізорудного комбінату. Він намагався визволяти співробітників.
Матвєєв загинув у російському полоні у лютому 2024 року. Його тіло повернули в Україну з ознаками насильницької смерті наприкінці 2024 року.