Загибель нардепа Рущишина в ДТП: з’явилися подробиці аварії (фото)

Місце ДТП / © Державне бюро розслідувань

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Увечері 24 липня на трасі Мукачево — Львів поблизу села Бабухів Івано-Франківської області загинув народний депутат України від фракції «Голос» Ярослав Рущишин.

Про це повідомили пресслужби Офісу генерального прокурора та ДБР.

Як попередньо встановило слідство, мотоцикл Harley Davidson, за кермом якого перебував парламентар, врізався у причіп трактора, яким керував місцевий житель. Аварія сталася в темну пору доби, за умов обмеженої видимості. Постраждалий дістав тяжкі травми і помер у кареті швидкої допомоги.

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На місце ДТП прибула слідчо-оперативна група ДБР. Правоохоронці оглянули місце інциденту, зафіксували сліди зіткнення, вилучили записи з камер відеоспостереження та опитали свідків.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 286 КК України — порушення правил дорожнього руху, що призвело до смерті потерпілого. Розслідуванням займається ДБР за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора.

У ДБР запевнили, що слідство буде об’єктивним, і висловили співчуття родині загиблого.

Місце ДТП / © Державне бюро розслідувань

Місце ДТП / © Державне бюро розслідувань

Місце ДТП / © Державне бюро розслідувань

Раніше ми повідомляли, що у віці 57 років загинув народний депутат IX скликання Ярослав Рущишин. Нардеп від партії «Голос» загинув в ДТП.

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Нещодавно стало відомо про загибель командира Об’єднаної штурмової бригади НПУ «Лють» у ДТП на Донеччині.

Також повідомлялося, що поблизу Кривого Рогу в аварії за участю мотоцикла та автомобіля Hyundai загинув 48-річний фотограф Давид Дубницький.