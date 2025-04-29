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Загибель пари підлітків у Львові: ЗМІ назвали ймовірну причину
Двоє підлітків загинули у Львові, випавши з висоти. Друзі припускають: причиною могла стати небезпечна гра у соцмережах.
До смерті молодих хлопця та дівчини могла призвести небезпечна гра в соцмережі, фінальна мета якої — вчинення самогубства.
Подробиці загибелі молодої пари розповів товариш загиблого, йдеться у сюжеті НТА.
Він розповів, що хлопець був доброзичливим та компанійським, ніяких поведінкових розладів в нього не спостерігалося.
«Завжди з ним було все добре. Ніякого булінгу від однокласників він не зазнавав. Зі всіма гарно спілкувався», — розповів молодик.
Також він повідомив, що останні декілька днів перед трагедією, загиблий був у доброму гуморі. А його дівчина, приїхала два дні тому з Івано-Франківська.
Зокрема, молодив припустив, що до цієї трагедії можуть бути причетні так звані «Ігри смерті», на кшталт «Синього кита».
«Був в останні дні в хорошому настрій. Останнє, що відомо, що їм йшов якийсь дзвінок із невідомого номеру в Телеграмі. Можливо, це якась гра, як був «Синій кит», — розповів очевидець.
Нагадаємо, 29 квітня, на вулиці Княгині Ольги у Львові двоє підлітків випали з балкона багатоповерхівки.
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