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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Загибель пари підлітків у Львові: ЗМІ назвали ймовірну причину

Двоє підлітків загинули у Львові, випавши з висоти. Друзі припускають: причиною могла стати небезпечна гра у соцмережах.

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Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Місце трагедії у Львові

Місце трагедії у Львові / © ГУ НП у Львівській області

До смерті молодих хлопця та дівчини могла призвести небезпечна гра в соцмережі, фінальна мета якої — вчинення самогубства.

Подробиці загибелі молодої пари розповів товариш загиблого, йдеться у сюжеті НТА.

Він розповів, що хлопець був доброзичливим та компанійським, ніяких поведінкових розладів в нього не спостерігалося.

«Завжди з ним було все добре. Ніякого булінгу від однокласників він не зазнавав. Зі всіма гарно спілкувався», — розповів молодик.

Також він повідомив, що останні декілька днів перед трагедією, загиблий був у доброму гуморі. А його дівчина, приїхала два дні тому з Івано-Франківська.

Зокрема, молодив припустив, що до цієї трагедії можуть бути причетні так звані «Ігри смерті», на кшталт «Синього кита».

«Був в останні дні в хорошому настрій. Останнє, що відомо, що їм йшов якийсь дзвінок із невідомого номеру в Телеграмі. Можливо, це якась гра, як був «Синій кит», — розповів очевидець.

Нагадаємо, 29 квітня, на вулиці Княгині Ольги у Львові двоє підлітків випали з балкона багатоповерхівки.

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