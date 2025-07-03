Загибель пілота F-16 Максима Устименка: стали відомі обставини трагедії

Похорон Максима Устименка / © Associated Press

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У ніч проти 29 червня під час атаки РФ пілот винищувача F-16 Максим Устименко збив сім “Шахедів”. Після пошкодження літака шансів вижити у нього не було.

Про це повідомив заступник командувача повітряного командування “Захід” Олег Захарчук під час церемонії прощання з загиблим пілотом, інформує ”Главком”.

За його словами, тієї ночі на лівобережжі країни було дуже багато російських безпілотників. Щоб відбити повітряну атаку, Повітряні сили ЗСУ задіяли зенітно-ракетні війська, ППО, вертольоти, літаки F-16.

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“Чому зазвичай гинуть найкращі? Бо саме вони виконують найскладніші завдання. На той момент лівобережна частина України була буквально вкрита “Шахедами”. Їх було дуже багато”, — наголосив заступник командувача ПвК “Захід”.

Що саме спричинило ушкодження літака і загибель льотчика, з'ясує розслідування, додав Захарчук. Він наголошує, що якби в Устименка був хоча б один шанс вижити, він обов'язково б ним скористався як грамотний і талановитий пілот.

“На жаль, виникла така ситуація, що шансу не було. Відвернути літак, який уже мав пошкодження, від населеного пункту і продовжувати керувати цим літаком — це дуже важка справа. Але пілот це виконав. Він дійсно герой”, — додав Олег Захарчук.

Нагадаємо, вночі проти 29 червня під час відбиття масштабної російської ракетно-дронової атаки загинув льотчик 1-го класу, підполковник Повітряних сил України Максим Устименко. Він виконав бойове завдання на літаку F-16 та збив сім повітряних цілей.

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Загиблому пілоту президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України, також посмертно його підвищили до полковника.

У Києві 3 липня попрощалися з загиблим пілотом F-16 Максимом Устименком. До слова, він був однокурсником Андрія Пільщикова (Джуса), який загинув два роки тому під час авіакатастрофи.

Дата публікації 19:41, 29.06.25 Кількість переглядів 107 Не встиг катапультуватися: подробиці загибелі пілота F-16, який врятував сотні життів цієї ночі