Загибель пілота F-16 "Мунфіша": ДБР повідомило останні новини про розслідування авіакатастрофи

Олексій Месь. / © із соцмереж

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Торік у серпні розбився винищувач F-16 та загинув льотчик Олексій Месь "Мунфіш". Втім, досі остаточно не встановлені причини авіакатастрофи.

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань у відповідь на запит LIGA.net .

Зазначається, слідчі ДБР ведуть досудове розслідування за статтею про порушення правил польотів та підготовки до них. Остаточні причини можна буде встановити після отримання та аналізу усіх висновків 12 судових експертиз та інших зібраних доказів. Наразі виконано лише п’ять експертиз.

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Поки що підозр в цьому кримінальному провадженні нікому не було оголошено, наголошують в ДБР.

"Остаточні причини цієї катастрофи та можливий причинний зв’язок із її настанням у результаті дій чи бездіяльності конкретних посадових осіб або самого пілота орган досудового розслідування зможе зробити лише після отримання та аналізу усіх висновків вищезгаданих судових експертиз та оцінки інших зібраних доказів", - йдеться у відповіді.

Більш детальну інформацію щодо розслідування правоохоронці не надали через таємницю досудового слідства.

Нагадаємо, 26 серпня 2024-го під час відбиття одного з наймасовіших ракетних ударів за штурвалом F-16 загинув льотчик Олексій Месь. Зауважимо, тоді для збиття російських ракет Україна вперше використала ці винищувачі. У Повітряних силах зазначили, що саме Олексій знищив три крилаті ракети та один ворожий дрон.

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Тоді у ЗМІ з’явилися повідомлення про те, що причиною аварії F-16 міг стати "дружній вогонь" ППО. "Голос Америки" з посиланням на анонімне джерело в Повітряних силах ЗСУ заявило, що нібито розглядаються різні версії, серед яких "дружній вогонь" своєї протиповітряної оборони, технічна несправність і помилка пілота.

Дата публікації 21:10, 06.07.25 Кількість переглядів 14 Вони були Героями! Україна попрощалася з пілотом F-16 та полковником ЗСУ