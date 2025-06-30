Загибель пілота F-16 Устименка: у Харкові на честь Героя назвуть вулицю

Максим Устименко / © Лілія Авер'янова

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У Харкові мають намір назвати дві вулиці на честь Героїв України. Йдеться про льотчиків Максима Устименка та Олексія Меся, які поклали своє життя заради інших життів.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Були льотчиками найвищого рівня

Він наголосив: обидва загинули в небі, героїчно захищаючи нас, українців, наш спокій і домівки.

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Життя Максима обірвалося у ніч проти 29 червня під час виконання бойового завдання. Олексій не повернувся з останнього бойового вильоту 26 серпня 2024 року.

«Обидва були майстрами своєї справи — льотчиками найвищого рівня і відданими побратимами. Обидва починали свій шлях у Харкові: тут вони зробили перші кроки у військовій освіті, навчалися, формувалися як майбутні офіцери. І тому їхні імена назавжди залишаться в історії нашого міста», — зазначив Терехов.

Деталі щодо присвоєння назв вулицям повідомлять згодом.

Героям слава!

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Нагадаємо, в ніч проти 29 червня під час відбиття масштабної російської ракетно-дронової атаки на українські міста загинув льотчик 1-го класу, підполковник Повітряних сил України Максим Устименко. Він героїчно виконав бойове завдання на літаку F-16, застосував весь комплекс бортового озброєння і збив сім повітряних цілей.

Під час ураження останньої цілі літак Максима зазнав серйозних ушкоджень і почав втрачати висоту.

«Під час експлуатування останнього його літака він отримав пошкодження і почав втрачати висоту. Максим Устименко зробив усе можливе, відвів машину від населеного пункту, але катапультуватися не встиг», — повідомили в командуванні.

Цей героїчний вчинок врятував життя багатьом людям, адже пілот відтягнув літак якомога далі від житлових кварталів.

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