ТСН у соціальних мережах

Загибель провідниці під час евакуації: стали відомі нові подробиці трагедії

В Україні під час нічної евакуації через атаку дронів загинула молода провідниця.

Руслана Сивак
Загибла провідниця Ілона Вовк

Загибла провідниця Ілона Вовк / © Facebook-сторінка Олександра Перцовського

Через атаку безпілотників 22 березня в Україні під час термінової евакуації пасажирів сталася трагедія: молода провідниця потрапила під колеса потяга. Вона намагалася врятувати жінку, яка опинилася на коліях, коли людей виводили з вагонів через загрозу з повітря. Для дівчини це був перший робочий рейс.

Про обставини героїчного вчинку та загибелі залізничниці розповів член наглядової ради «Укрзалізниці» Сергій Лещенко в ефірі «Київ24».

Він повідомив, що через атаку БпЛА було ухвалено рішення про негайне висадження пасажирів просто на залізничне полотно. У складних умовах та емоційній напруженості провідниця помітила людину в небезпечній зоні.

«Власне, ця провідниця, яка загинула, вона була в першому своєму рейсі. Вона була дезорієнтована у зв’язку з ситуацією, яка склалася. І вона побачила пасажирку, яка стояла теж на на колії, і намагалася її відтягнути. Сама не зорієнтувавшись у певний момент, вона, на жаль, потрапила під потяг», — повідомив Лещенко.

У спробі врятувати провідницю травм зазнав ще один пасажир, проте його життю ніщо не загрожує. Лещенко підкреслив, що причиною трагедії став людський фактор в умовах надзвичайної ситуації. «Укрзалізниця» вже опрацювала цей випадок для посилення безпеки.

«Звісно, висновки робляться. Прописаний алгоритм. Але ми маємо розуміти, що це людський фактор. У певних ситуаціях люди мають діяти за повною послідовністю дій», — додав він.

Посадовець також сказав, що залізничники продовжують працювати за чіткими інструкціями, і в переважній більшості випадків евакуації під обстрілами проходять професійно та без порушень алгоритмів.

Що відомо про загибель провідниці

Нагадаємо, під час повітряної атаки російської терористичної армії в ніч проти 22 березня на Одеській залізниці загинула 19-річна провідниця пасажирського поїзда Ілона Вовк. Молода дівчина лише нещодавно закінчила стажування у Німеччині та повернулася на роботу до України.

Цього дня росіяни вчергове атакували рухомий склад на Придніпровській залізниці — цього разу локомотив приміського поїзда.

