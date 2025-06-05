Загибель родини у Прилуках: подружжя пенсіонерів чуло крики свого однорічного правнука

Наслідки удару по Прилуках / © Associated Press

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Подружжя пенсіонерів Людмили та Валентина Лотишів, чий будинок у Прилуках був зруйнований ворожим безпілотником, чули крики свого однорічного правнука Михайлика, який загинув під завалами. Внаслідок ворожого удару разом з дитиною загинула його мати, патрульна поліцейська Дарина Сигида, та бабуся — донька пенсіонерів.

Родичі загиблих розповіли «Суспільному» про жахливу ніч, коли місто Прилуки атакували російські дрони.

Під час ворожої атаки Людмила та Валентин Лотиші не встигли вибігти на вулицю, коли на них обвалилася стеля. Вибратися з будинку подружжю допомогли сусіди, які прибігли на допомогу.

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Валентин каже, що, коли намагався знайти вихід з будинку, ще чув, як кричить його правнук.

«Малий кричав. А потім все утихло, бо все закінчилося… Чи в них двері заклинило? Хтозна, де вони були. Чи вона його клала спати у ліжечко», — говорив убитий горем чоловік.

Будинок, в якому загинуло троє людей, був розрахований на дві родини і мав два окремі входи.

«Там дочка жила, а ми, батьки її, жили тут. Приїхала онучка з маленьким. Днів чотири тому їх чоловік привіз, сам поїхав на роботу», — розповіла Людмила Лотиш.

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У подружжя Лотишів є ще одна дочка, яка напередодні поїхала до іншого району Прилук і не ночувала у цьому будинку.

«Вдома було їх троє і нас двоє. І все. І немає нічого. Я голосила всю ніч. Це такі страхіття були. Трьох чоловік поховати одразу», — плакала старенька жінка.

Раніше у пресслужбі патрульної поліції Києва повідомили, що загибла Дарина Шигида долучилась до лав столичної поліці 2020 року. На сьогодні вона перебувала у декретній відпустці, її чоловік — також патрульний поліцейський. Дарина з однорічним сином увечері 30 травня приїхала до Прилук у гості до рідних.

Мати Дарини, яка загинула від російського удару, була дружиною начальника місцевої пожежної частини Олександра Лебідя. Рятувальник прибув ліквідовувати наслідки влучання «шахеда» у свій будинок.

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Нагадаємо, у ніч проти четверга, 5 червня, російські окупанти атакували місто Прилуки на Чернігівщині ударними дронами.