Загибель військового: двох ексначальників судитимуть — що вони скоїли заради 15 млн гривень (фото)
Екскомандири приховали самогубство підлеглого.
Державне бюро розслідувань (ДБР) завершило досудове розслідування стосовно двох колишніх командирів військової частини на Київщині, які сфальсифікували обставини загибелі військовослужбовця, щоб привласнити частину грошової допомоги. Обвинувальний акт вже скеровано до суду.
Про це йдеться у повідомленні ДБР.
Що відомо про справу
Слідство встановило, що посадовці, дізнавшись про самогубство підлеглого, домовилися та підробили акт, в якому вказали, що військовий загинув під час виконання бойового завдання.
На підставі цього підробленого документа родина загиблого безпідставно отримала одноразову грошову допомогу у розмірі 15 мільйонів гривень. За даними ДБР, частина цих коштів призначалася для обвинувачених.
Яке покарання загрожує
Наразі на майно колишніх командирів накладено арешт, щоб компенсувати завдані державі збитки. Їм інкримінують бездіяльність військової влади, а саме умисне невиконання обов’язків, що призвело до тяжких наслідків, вчинене в умовах воєнного стану.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років. Справу веде Київська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону.
