Справа ДБР / © Державне бюро розслідувань

Реклама

Державне бюро розслідувань (ДБР) завершило досудове розслідування стосовно двох колишніх командирів військової частини на Київщині, які сфальсифікували обставини загибелі військовослужбовця, щоб привласнити частину грошової допомоги. Обвинувальний акт вже скеровано до суду.

Про це йдеться у повідомленні ДБР.

Що відомо про справу

Слідство встановило, що посадовці, дізнавшись про самогубство підлеглого, домовилися та підробили акт, в якому вказали, що військовий загинув під час виконання бойового завдання.

Реклама

ДБР завершило досудове розслідування стосовно двох колишніх командирів військової частини на Київщині / © Державне бюро розслідувань

На підставі цього підробленого документа родина загиблого безпідставно отримала одноразову грошову допомогу у розмірі 15 мільйонів гривень. За даними ДБР, частина цих коштів призначалася для обвинувачених.

Наразі на майно колишніх командирів накладено арешт / © Державне бюро розслідувань

Яке покарання загрожує

Наразі на майно колишніх командирів накладено арешт, щоб компенсувати завдані державі збитки. Їм інкримінують бездіяльність військової влади, а саме умисне невиконання обов’язків, що призвело до тяжких наслідків, вчинене в умовах воєнного стану.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років. Справу веде Київська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону.

Нагадаємо, стало відомо, як живуть митники на Закарпатті. Їхнє майно складають, зокрема, розкішні вілли, а також та маєтки, що було ними придбано за “копійки”, проте судяться вони через пенсію.

Реклама

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: БРУДНА БІЛИЗНА ЗАКАРПАТСЬКИХ МИТНИКІВ! «ІНВАЛІДИ-ПЕНСІОНЕРИ» В 30 РОКІВ, ПАЛАЦИ І BMW X6! ХАПУГА.UA