Загибла поліцейська, кого підозрює СБУ та нові деталі: все про теракт у центрі Львова

На місці теракту / © Associated Press

У ніч проти неділі у Львові прогриміли вибухи. У Національній поліції повідомили про теракт, внаслідок якого загинула поліцейська і ще 25 людей отримали поранення. Ймовірну виконавицю затримали, повідомили в МВС.

ТСН.ua зібрав все, що відомо про вибухи та загиблу працівницю поліції.

За даними слідства, 22 лютого близько 00:30 на лінію «102» надійшло повідомлення про проникнення до магазину. Після прибуття екіпажу патрульної поліції до місця події пролунав вибух. Коли прибув другий екіпаж, стався ще один вибух.

Вибухи прогриміли поблизу торговельного центру «Магнус». Унаслідок теракту загинула 23-річна працівниця поліції. Також постраждали 25 осіб, їх госпіталізували. Крім того, вибух пошкодив службовий автомобіль патрульної поліції та цивільне авто.

Що відомо про загиблу

Стало відоме імʼя жертви теракту — це Вікторія Шпилька, 23-річна поліцейська з Волині, яка згодом разом із батьками переїхала до Херсону. Вона закінчила Львівський державний університет внутрішніх справ і долучилася до лав патрульної поліції.

Спершу вона працювала на Херсонщині, а від 2023 року — на Львівщині. Восени минулого року вона одружилася, її чоловік також патрульний. Вони разом служили та будували своє майбутнє.

Що кажуть в СБУ та Нацполіції

Правоохоронці проводять заходи щодо затримання особи, причетної до теракту у Львові. Розглядається участь російських спецслужб.

Як зазначив Олексій Голобородько, наразі органами безпеки спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва обласної прокуратури, проводяться всі невідкладні слідчі дії спрямовані на те, щоб виявити і затримати ворожого агента, який був причетний до організації даного теракту.

«Проведено вже комплекс відповідних заходів. Є вже особа яка підлягає затриманню. Вже проведені усі процесуальні заходи в одній з областей нашої держави. Проводимо додатковий комплекс заходів, щоб притягнути до відповідальності ту особу, яка безпосередньо діяла на території Львівщини» — зазначив Голобородько.

На місці вибухів / © Getty Images

Згодом очільник МВС Ігор Клименко заявив, що жінку — ймовірну виконавицю — затримали у районному центрі близько 10:20.

«Ми зробили все можливе і неможливе, щоб встановити тих, хто цей теракт скоїв», — повідомив міністр.

Клименко уточнив, що наразі триває встановлення інших осіб, причетних до вибухів у Львові. «Вже відомо, що поранено 25 людей. На даний момент у медзакладах перебувають 11 осіб. Шестеро правоохоронців — у тяжкому стані», — додав він.

Згідно з основною версією замовником теракту є Росія. Також у МВС показали фото цієї жінки. Попередньо відомо, що вона приїхала до Львова з іншої області.

Ймовірну виконавицю теракту затримано / © МВС

Інформацію про затримання підозрюваної у виконанні теракту підтвердив і президент Володимир Зеленський.

«Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко доповів про затримання особи, яка підозрюється у вчиненні терористичного акту у Львові. 25 людей поранено, одна людина загинула. Мої співчуття рідним… Слідству надано всі необхідні ресурси. Тривають необхідні процесуальні дії із затриманою. Міністерство внутрішніх справ інформуватиме про всі необхідні деталі. Дякую всім, хто допомагає», — повідомив президент.

“Міністр внутрішніх справ України доповів про деталі розслідування теракту у Львові. Не все зараз можна говорити публічно. Затримані кілька осіб, і в рамках необхідної процесуальної роботи будуть з’ясовані всі факти. Згодом правоохоронці нададуть більше інформації суспільству”, - додав президент.

Журналіст Віталій Глагола розкрив деякі подробиці про виконавицю теракту

«За моєю інформацією, жінку затримали безпосередньо у місті Самбір, коли вона намагалася покинути Львівську область. Це громадянка України, яка приїхала з іншого регіону. Вибухівку, попередньо, вона виготовляла власноруч за чіткими онлайн-інструкціями кураторів ФСБ, які її завербували. Паралельно слідчі дії тривають ще в одній області за межами Львівщини. Очікую офіційного підтвердження деталей», — написав він.