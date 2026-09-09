Загиблі люди, знищені автобуси та фури: що відомо про криваву атаку РФ по пункту пропуску на кордоні

Атака по пункту пропуску «Старокозаче» / © Олег Кіпер / Одеська ОВА

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Росія вп’ятне завдала удару по пункту пропуску на Одещині. Удар по КПП «Старокозаче», що на кордоні з Молдовою, став смертельним. Загинули двоє мирних громадян, ще троє — поранені.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі Ранок.LIVE.

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Знищені автобуси, легковики та фури: наслідки атаки

За його словами, російські війська завдали ударів як безпосередньо по території пункту пропуску, так і по прилеглій території. Атака відбулася близько півночі. Унаслідок удару були знищені та пошкоджені транспортні засоби, зокрема автобуси, легкові автомобілі та вантажівки.

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Демченко зазначив, що на момент атаки прикордонники вже призупинили пропускні операції через загрозу удару. Людей, які перебували на території пункту пропуску, вивели за його межі та розосередили, щоб уникнути скупчення.

Загинули цивільні, прикордонники та митники не постраждали

Втім, попри вжиті заходи безпеки, російський удар по прилеглій території забрав життя двох цивільних людей.

«Це були саме цивільні люди. Серед представників контролюючих служб — і прикордонників, і митників — на щастя, немає ні загиблих, ні поранених», — наголосив речник ДПСУ.

За словами Демченка, це вже п’ятий пункт пропуску на Одещині, який Росія атакувала останнім часом. Чотири з них розташовані на кордоні з Молдовою, ще один — на кордоні з Румунією.

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Наразі представники місцевої влади, ДПСУ та Державної митної служби працюють над тим, щоб якомога швидше відновити пропускні операції на цьому напрямку.

© ГУ ДСНС в Одеській області

Атака РФ по пункту пропуску «Старокозаче» на кордоні з Молдовою — що відомо

Нагадаємо, у ніч 9 вересня Росія атакувала міжнародний пункт пропуску «Старокозаче» в Одеській області, що на кордоні з Молдовою. Внаслідок чого є загиблі та травмовані.

В ОВА уточнили, що через російську атаку загинули цивільні. А 16 людей рятувальники евакуювали автобусами на безпечну відстань.

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