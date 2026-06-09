Загиблі, поранені, руйнування та пожежі: наслідки масованого обстрілу Харківщини

Наслідки удару по Харківщині / © Олег Синєгубов

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Четверо людей загинули внаслідок масованого ракетно-дронового обстрілу Харківщини в ніч проти 9 червня.

Про це повідомляє місце влада.

Внаслідок ворожого удару — в Чугуєві загинули 22-річна жінка, 70-річний чоловік, 70-річна жінка та 56-річний чоловік, інформує голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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У місті зафіксовані чисельні руйнування та пожежі.

У Харкові наразі відомо, що 53-річна та 62-річна жінки з травмами різного ступеня важкості госпіталізовані до лікарні. 34-річний чоловік та 21-річна жінка та дві дівчинки — 11-ти та 16-ти років зазнали гострої реакції на стрес. 21-річна жінка отримала допомогу медиків на місті.

«Одне з влучань сталося у багатоповерхівку у Шевченківському районі. Наразі відомо про шістьох постраждалих по всіх місцях ударів — їх біля десятка», — повідомив міський очільник Харкова Ігор Терехов.

Раніше повідомлялося, що кілька вибухів пролунало вночі 9 червня у Харкові, місто перебуває під атакою ворожих ударних безпілотників.

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Ми раніше інформували, що Україну в ніч проти 9 червня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

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