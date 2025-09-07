Загиблі, постраждалі та руйнування: наслідки масованої атаки на Україну

РФ завдала удару по Україні

Реклама

Російські загарбники в ніч проти 7 вересня здійснили масовану ракетно-дронову атаку на Україну.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил та місцевої влади.

Військові повідомили, що ворог для атаки застосував велику кількість ударних безпілотників, балістичні та крилаті ракети.

Реклама

Під ударами перебували Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Запоріжжя, Кременчук, Одеса, Харків, Старокостянтинів та інші міста.

Повідомляється, що ворог завдав ракетних ударів по Києву, Кривому Рогу та Одесі.

Київщина

У Святошинському районі Києва, за попередньою інформацією, загинули двоє людей — молода жінка та дитина віком до одного року, повідомив міський голова Віталій Кличко. Загалом у столиці наразі відомо про 13 постраждалих.

У Святошинському районі сильних пошкоджень зазнав 9-поверховий житловий будинок — частково зруйновані поверхи з 4-го по 8-й.

Реклама

Також у районі зафіксоване влучання уламків у 16-поверховий житловий будинок, через що пожежа охопила 15–16 поверхи. Крім того, пожежі внаслідок ворожої атаки сталися ще у двох 9-поверхових будинках. Горять автомобілі біля СТО та складські приміщення.

У Дарницькому районі в 4-поверхівці сталася пожежа на 3–4 поверхах та часткове руйнування третього поверху будинку.

Голова Київської ОВА Микола Кулеба повідомив, що внаслідок атаки у Броварах поранення ноги отримала 18-річна дівчина. Вона госпіталізована до місцевої лікарні.

У Броварському районі пошкоджено приватний будинок та складські приміщення.

У Бучанському районі — два приватні будинки.

У Фастівському районі — приватний будинок і стайню. Загинуло семеро коней.

Одещина

Унаслідок масованої атаки безпілотниками по Одесі та Одеському району пошкоджені об’єкти цивільної інфраструктури та житлова забудова, повідомив голова ОВА Олег Кіпер. У місті виникли кілька пожеж, зокрема в багатоповерхівках. Наразі триває ліквідація наслідків.

Реклама

Дніпропетровщина

У Кривому Розі було зафіксовано влучання у трьох локаціях: по об’єктах транспортної та міської інфраструктури, а також у приватному секторі.

Відомо про трьох постраждалих. Попередньо середні.

На всіх об’єктах тривають аварійно-рятувальні роботи.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники в ніч проти 7 вересня завдають масованого ракетно-дронового удару по Україні.

Реклама

Ми раніше інформували, що у ніч проти 7 вересня в Дніпрі та Харкові пролунали вибухи під час повітряної тривоги.