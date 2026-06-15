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Загиблі рятувальники під час атаки на Харків 15 червня: що про них відомо
Під час ракетної атаки на Харків уночі 15 червня загинули рятувальники.
Уночі внаслідок повторного російського удару по цивільному підприємству в Харкові загинули четверо рятувальнів, ще 9 отримали поранення.
Про це повідомили у ДСНС.
«Чергова трагічна ніч для України та нашої Служби зокрема: вночі внаслідок повторного російського удару по цивільному підприємству в Харкові загинули 4 рятувальники, ще 9 отримали поранення», — уточнив очільник ДСНС України Андрій Даник.
Що відомо про загиблих працівників ДСНС
▪️ командир відділення, головний майстер-сержант служби цивільного захисту Дмитрій Бойко;
▪️ пожежний-рятувальник, сержант служби цивільного захисту Данило Тіщенко;
▪️ пожежний-рятувальник, сержант служби цивільного захисту Сергій Маковецький;
▪️ водій, майстер-сержант служби цивільного захисту Вадим Зінченко.
«Сьогодні вночі під час повторного підступного обстрілу трагічно загинув наш колега, співробітник Департаменту надзвичайних ситуацій Харківської міської ради Олексій Дорожкін. Разом із рятувальниками він виконував роботи з ліквідації наслідків обстрілу, під час якого ворог завдав підступного повторного удару. Олексій був одним із найкращих професіоналів своєї справи, завжди на місці влучань оперативно організовував пошуково-рятувальні та відновлювальні роботи», — написав своєю чергою мер Харкова Ігор Терехов.
Нічна атака по Україні — що відомо
Уночі росіяни вдарили по Успенському собору в Києві. Після нічного обстрілу Києво-Печерської лаври, який влаштували росіяни, пошкоджено мінімум 5 об’єктів національного значення і декілька об’єктів місцевого значення.
Також сталася пожежа в будівлі Національного культурно-мистецького та музейного комплексу «Мистецький арсенал» на площі 1 000 м², заявили в ДСНС.
У Харкові рятувальники гасили пожежу від чергової атаки, коли Росія вдарила по них, повідомили в ДСНС. Загинули четверо надзвичайників, ще щонайменше пʼять — поранені. Також постраждали 4 цивільних у Холодногірському та Шевченківському районах, повідомив керівник ОВА Олег Синєгубов.
На Київщині відомо про 3 поранених після ударів РФ, серед постраждалих — дитина 2011 року народження. Росіяни атакували Броварський, Вишгородський, Бучанський, Фастівський та Бориспільський райони, повідомили в ОВА.
У ніч проти 15 червня противник завдав масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, наземного базування різних типів. Основний напрямок удару — Київ. Також ракетами атаковано Дніпро та Харків.