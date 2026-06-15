Загиблі рятувальники під час атаки на Харків 15 червня: що про них відомо

ДСНС у скорботі / © pixabay.com

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Уночі внаслідок повторного російського удару по цивільному підприємству в Харкові загинули четверо рятувальнів, ще 9 отримали поранення.

Про це повідомили у ДСНС.

«Чергова трагічна ніч для України та нашої Служби зокрема: вночі внаслідок повторного російського удару по цивільному підприємству в Харкові загинули 4 рятувальники, ще 9 отримали поранення», — уточнив очільник ДСНС України Андрій Даник.

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Що відомо про загиблих працівників ДСНС

▪️ командир відділення, головний майстер-сержант служби цивільного захисту Дмитрій Бойко;

▪️ пожежний-рятувальник, сержант служби цивільного захисту Данило Тіщенко;

▪️ пожежний-рятувальник, сержант служби цивільного захисту Сергій Маковецький;

▪️ водій, майстер-сержант служби цивільного захисту Вадим Зінченко.

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© ДСНС

«Сьогодні вночі під час повторного підступного обстрілу трагічно загинув наш колега, співробітник Департаменту надзвичайних ситуацій Харківської міської ради Олексій Дорожкін. Разом із рятувальниками він виконував роботи з ліквідації наслідків обстрілу, під час якого ворог завдав підступного повторного удару. Олексій був одним із найкращих професіоналів своєї справи, завжди на місці влучань оперативно організовував пошуково-рятувальні та відновлювальні роботи», — написав своєю чергою мер Харкова Ігор Терехов.

© Ігор Терехов, мер Харкова

Нічна атака по Україні — що відомо

Уночі росіяни вдарили по Успенському собору в Києві. Після нічного обстрілу Києво-Печерської лаври, який влаштували росіяни, пошкоджено мінімум 5 об’єктів національного значення і декілька об’єктів місцевого значення.

Також сталася пожежа в будівлі Національного культурно-мистецького та музейного комплексу «Мистецький арсенал» на площі 1 000 м², заявили в ДСНС.

У Харкові рятувальники гасили пожежу від чергової атаки, коли Росія вдарила по них, повідомили в ДСНС. Загинули четверо надзвичайників, ще щонайменше пʼять — поранені. Також постраждали 4 цивільних у Холодногірському та Шевченківському районах, повідомив керівник ОВА Олег Синєгубов.

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На Київщині відомо про 3 поранених після ударів РФ, серед постраждалих — дитина 2011 року народження. Росіяни атакували Броварський, Вишгородський, Бучанський, Фастівський та Бориспільський райони, повідомили в ОВА.

У ніч проти 15 червня противник завдав масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, наземного базування різних типів. Основний напрямок удару — Київ. Також ракетами атаковано Дніпро та Харків.

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