Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
701
Час на прочитання
1 хв

Загиблі та багато постраждалих внаслідок російської атаки на Дніпропетровщині (фото)

Більшість потерпілих госпіталізовані у стані середньої тяжкості.

Наслідки російської масованої атаки у Дніпрі

Наслідки російської масованої атаки у Дніпрі / © Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Росія спрямувала на Дніпропетровську область безпілотники та ракети. Внаслідок ворожого терору, за попередніми даними, загинула одна людина, ще 13 постраждали.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

«Більшість потерпілих госпіталізовані у стані середньої тяжкості. Один чоловік «важкий»», - зазначив він.

Наслідки російської масованої атаки у Дніпрі / © Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Наслідки російської масованої атаки у Дніпрі / © Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Наслідки російської масованої атаки у Дніпрі / © Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Наслідки російської масованої атаки у Дніпрі / © Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

За його словами, у Дніпрі та районі виникло декілька пожеж. Понівечені багатоповерхівка, приватні будинки, господарські споруди, гаражі. Є руйнування на території підприємств.

Наслідки російської масованої атаки у Дніпрі / © Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Наслідки російської масованої атаки у Дніпрі / © Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Крім того, пошкоджено підприємство в Павлограді – там також пожежа.

На Нікопольщині російська армія била FPV-дронами та артилерією.

«Поцілила по райцентру і Покровській громаді. Зайнявся приватний будинок», - поінформував Лисак.

Наслідки російської масованої атаки на Нікопольщині / © Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Наслідки російської масованої атаки на Нікопольщині / © Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Дата публікації
Кількість переглядів
701
Наступна публікація

