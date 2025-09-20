- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 701
- Час на прочитання
- 1 хв
Загиблі та багато постраждалих внаслідок російської атаки на Дніпропетровщині (фото)
Більшість потерпілих госпіталізовані у стані середньої тяжкості.
Росія спрямувала на Дніпропетровську область безпілотники та ракети. Внаслідок ворожого терору, за попередніми даними, загинула одна людина, ще 13 постраждали.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
«Більшість потерпілих госпіталізовані у стані середньої тяжкості. Один чоловік «важкий»», - зазначив він.
За його словами, у Дніпрі та районі виникло декілька пожеж. Понівечені багатоповерхівка, приватні будинки, господарські споруди, гаражі. Є руйнування на території підприємств.
Крім того, пошкоджено підприємство в Павлограді – там також пожежа.
На Нікопольщині російська армія била FPV-дронами та артилерією.
«Поцілила по райцентру і Покровській громаді. Зайнявся приватний будинок», - поінформував Лисак.