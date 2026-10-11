- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 1309
- Час на прочитання
- 1 хв
Загиблі та десятки постраждалих: нові подробиці удару по Пісочину (відео, фото)
Російські війська завдали масованого ракетного удару по передмістю Харкова. У Пісочині загинули троє людей, щонайменше 25 постраждали.
У селищі Пісочин Харківської області внаслідок ракетного удару російських військ по будівлі магазину загинули троє людей. Кількість поранених зросла до 25. Серед них двоє дітей віком 9 і 13 років.
Про це повідомляє ДСНС України, а також Нацполіція.
Раніше повідомляли про трьох загиблих: 16-річного хлопця, 19-річну дівчину та 51-річну жінку.
Унаслідок влучання в магазин виникла пожежа площею 300 квадратних метрів. Підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій ліквідували займання.
На місці удару працювали рятувальники, сапери, кінологи, медики, волонтери та правоохоронці. Психологи ДСНС надавали допомогу постраждалим.
Російські війська завдали масованого ракетного удару по передмістю Харкова. Одне з влучань припало на будівлю магазину в Пісочині.
Інформація про кількість загиблих і постраждалих наведена за повідомленням ДСНС.
Нагадаємо, ввечері 11 жовтня армія РФ завдала ракетного удару по передмістю Харкова, влучивши в будівлю продовольчого магазину. Внаслідок атаки загинули троє людей.