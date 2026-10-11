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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Загиблі та десятки постраждалих: нові подробиці удару по Пісочину (відео, фото)

Російські війська завдали масованого ракетного удару по передмістю Харкова. У Пісочині загинули троє людей, щонайменше 25 постраждали.

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Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Загиблі та десятки постраждалих: нові подробиці удару по Пісочину (відео, фото)

Харківщина / © ДСНС

У селищі Пісочин Харківської області внаслідок ракетного удару російських військ по будівлі магазину загинули троє людей. Кількість поранених зросла до 25. Серед них двоє дітей віком 9 і 13 років.

Про це повідомляє ДСНС України, а також Нацполіція.

Раніше повідомляли про трьох загиблих: 16-річного хлопця, 19-річну дівчину та 51-річну жінку.

Російські війська завдали масованого ракетного удару по передмістю Харкова / © ДСНС

Російські війська завдали масованого ракетного удару по передмістю Харкова / © ДСНС

Унаслідок влучання в магазин виникла пожежа площею 300 квадратних метрів. Підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій ліквідували займання.

Російські війська завдали масованого ракетного удару по передмістю Харкова / © ДСНС

На місці удару працювали рятувальники, сапери, кінологи, медики, волонтери та правоохоронці. Психологи ДСНС надавали допомогу постраждалим.

Російські війська завдали масованого ракетного удару по передмістю Харкова / © ДСНС

Російські війська завдали масованого ракетного удару по передмістю Харкова / © ДСНС

Російські війська завдали масованого ракетного удару по передмістю Харкова. Одне з влучань припало на будівлю магазину в Пісочині.

Російські війська завдали масованого ракетного удару по передмістю Харкова / © ДСНС

Російські війська завдали масованого ракетного удару по передмістю Харкова / © ДСНС

Інформація про кількість загиблих і постраждалих наведена за повідомленням ДСНС.

Нагадаємо, ввечері 11 жовтня армія РФ завдала ракетного удару по передмістю Харкова, влучивши в будівлю продовольчого магазину. Внаслідок атаки загинули троє людей.

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