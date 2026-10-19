«Загинула 21-річна дівчина»: наслідки масованої атаки РФ на Київ, Рівненщину, Дніпро та Львівщину

Росія масовано атакувала Україну 19 жовтня / © Управління ДСНС Києва

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Сьогодні, 19 жовтня, росіяни вкотре завдали масованої комбінованої атаки дронами й балістичними ракетами по Україні. Відомо про прильоти у Києві, на Київщині, Дніпрі, Рівненщині та у Львівській області.

ТСН зібрала наслідки російських атак та останні дані про постраждалих.

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Що вдалося збити сьогодні вночі

У ніч на 19 жовтня, починаючи з шостої вечора попереднього дня, росіяни здійснили масований комбінований удар по території України. Для повітряної атаки противник застосував балістичні ракети «Іскандер-М»/С-400 зі Смоленської, Брянської та Курської областей РФ, крилаті ракети «Іскандер-К» із повітряного простору Курщини, а також 269 ударних безпілотників різного типу.

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Серед запусків зафіксовано 59 реактивних дронів, БпЛА «Shahed», S-8000 «Бандероль», «Гербера» та дрони-імітатори «Пародія». Пуски здійснювалися з кількох напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Шаталове, Міллерово, а також із тимчасово окупованих територій у Донецьку та Гвардійському в Криму, пишуть у Повітряних силах ЗСУ.

За попередньою інформацією Повітряних сил, станом на 09:00 українським захисникам вдалося збити або подавити 247 повітряних цілей:

4 крилаті ракети «Іскандер-К»;

243 ворожих БпЛА типу Shahed (із них — 43 реактивні), S-8000 «Бандероль», Гербера та дронів інших типів.

Разом із тим підтверджено влучання на 25 локаціях, а ще на 8 об’єктах зафіксовано падіння уламків збитих цілей.

Станом на зараз повітряна атака все ще триває.

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Влучання у Києві: наслідки російської атаки

У ніч проти 19 жовтня російські війська завдали балістичного удару по Києву, внаслідок чого пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура у трьох районах столиці. За даними ДСНС та міського голови Віталія Кличка, під час атаки загинула 21-річна дівчина, а загальна кількість постраждалих зросла. Двоє поранених перебувають на стаціонарному лікуванні в лікарнях, а іншим медичну допомогу надали прямо на місцях подій.

У Деснянському районі зафіксовано влучання в будівлю медичного центру, а рятувальники ліквідували пожежу в триповерховій нежитловій споруді, де було частково зруйновано фасад, пошкоджено автомобілі та виявлено тіло загиблої.

У Дніпровському та Солом’янському районах уламки поцілили в нежитлову забудову, а також у перший поверх 25-поверхового житлового будинку, де поранень дістали троє людей.

Окрім цього, через ворожу атаку суттєвих пошкоджень зазнала наземна інфраструктура київського метро на лівому березі. Унаслідок влучання уламків поруч зі станцією стався розрив ходової та контактної рейок, а також пошкоджено кабельну мережу, що призвело до обмеження руху поїздів на червоній лінії.

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У зв’язку з руйнуваннями поїзди червоної лінії тимчасово курсують лише на ділянці між станціями «Академмістечко» та «Дарниця». Наземні станції «Чернігівська» та «Лісова» зачинені для пасажирів, поки аварійні бригади працюють над відновленням колій та інфраструктури. Про повноцінне відновлення руху обіцяють повідомити додатково після завершення ремонтних робіт.

© Укрінформ

© Управління ДСНС Києва

© Управління ДСНС Києва

© Управління ДСНС Києва

© Управління ДСНС Києва

© Управління ДСНС Києва

Атака на Київщину 19 жовтня: наслідки

Росіяни завдали масованого комбінованого удару по Київській області, застосувавши балістичні й крилаті ракети, а також ударні дрони. Найбільше від ворожих обстрілів потерпав Бучанський район, зокрема, місто Ірпінь, де балістичні ракети поцілили по житловому сектору та промисловій зоні.

Унаслідок атаки в Ірпені поранення дістали шестеро цивільних мешканців, серед яких троє дітей. Окрім цього, під завалами шукають трьох людей, які наразі вважаються зниклими безвісти.

У місті спалахнув приватний будинок, вибуховими хвилями та уламками загалом пошкоджено 11 приватних житлових будинків, вибито шибки в кількох багатоповерхівках, понівечено 6 автомобілів, а також складські й виробничі приміщення. Руйнувань зазнав і Вишгородський район, де пошкоджено об’єкт інфраструктури, приватну садибу та 5 автівок. На місцях працюють усі екстрені й комунальні служби.

Через ворожу атаку та тривожну ніч навчання у закладах освіти Ірпіня 19 жовтня перевели в онлайн-формат. В управлінні освіти і науки Ірпінської міської ради просять поставитися з розумінням до того, що через наслідки обстрілу не всі учні та вчителі зможуть одразу долучитися до навчального процесу.

Удар росіян по Дніпру 19 жовтня

Уночі росіяни завдали удару по Дніпру, внаслідок чого пошкоджено та зруйновано приватні житлові будинки, а також понівечено місцеву інфраструктуру. Упродовж ночі сили ППО збили 21 ворожий безпілотник у небі над Дніпропетровською областю.

Унаслідок ворожої атаки постраждала 84-річна жінка, яку медики доправили до лікарні в стані середньої тяжкості. Крім того, існували побоювання, що всередині пошкоджених осель могли залишатися заблоковані люди, тому на місці події одразу розпочали роботу всі екстрені служби.

За уточненими даними, через обстріли зруйновано три оселі, а ще щонайменше три будинки зазнали суттєвих пошкоджень. На місцях влучань триває ліквідація наслідків атаки та оцінка масштабів руйнувань.

Очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа перебуває на місці подій. Він запевнив, що разом із гуманітарними організаціями надасть допомогу всім потерпілим.

Удар по Рівненщині сьогодні

Сьогодні уночі, 19 жовтня, під звірячий удар потрапила й Рівненська область. Протягом ночі сили ППО активно відбивали напад та знищили значну кількість ворожих цілей, але руйнувань уникнути не вдалося.

Унаслідок ворожих ударів було пошкоджено кілька об’єктів цивільної інфраструктури на території області. За попередньою інформацією, поранені дві жінки.

Атака також спричинила серйозні проблеми з електропостачанням, призвівши до знеструмлень у різних куточках області. Найбільших пошкоджень та відключень світла зазнав Рівненський район.

«За наслідками ворожих атак маємо знеструмлення у різних куточках Рівненщини. Найбільше — у Рівненському районі. Нові атаки ускладнюють роботу енергетиків з відновлення. Тривога триває. Подбайте про свою безпеку та безпеку своїх рідних», — пише очільник ОВА Олександр Коваль.

Атака на Львівщину 19 жовтня: наслідки

Вранці 19 жовтня російська армія спрямувала свої ударні безпілотники у напрямку Львова. Про наближення ворожого дрона до міста заздалегідь попереджав міський голова Андрій Садовий.

Близько 08:50 українські воїни протиповітряної оборони успішно знищили ворожий безпілотник поблизу обласного центру. Про збиття повітряної цілі під Львовом повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

Збитий дрон упав на приватну територію в селі Зубра Львівського району. Унаслідок падіння уламків суттєвих пошкоджень зазнали 6 житлових будинків та 6 припаркованих автівок.

Атака на Запорізьку область: що відомо

Російські війська вранці завдали удару по селищу Кушугум Запорізької області. За попередніми даними, окупанти випустили по населеному пункту чотири керовані авіаційні бомби. Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін.

Один із ворожих ударів став смертельним для 57-річного чоловіка. Крім того, вибухова хвиля та уламки КАБ пошкодили приватні будинки, розташовані неподалік від місця влучання.

Інформація про кількість поранених та загиблих уточнюватиметься.

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