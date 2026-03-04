Загинула під колесами: на Київщині сталася моторошна ДТП

© Поліція Київської області

У місті Бровари, що на Київщині, сталася трагічна дорожньо-транспортна пригода, яка забрала життя людини. Легковий автомобіль на смерть збив жінку просто на регульованому перехресті.

Про це пише поліція Київської області.

За даними правоохоронців, інцидент трапився 3 березня, близько 20:35 на вулиці Київській. 41-річна жінка намагалася перетнути проїзну частину поза межами пішохідного переходу. Ситуацію ускладнило те, що вона рушила на заборонений сигнал світлофора.

Матеріали справи / © Поліція Київської області

Саме в цей момент у напрямку Чернігова рухався автомобіль Volkswagen під керуванням 53-річного водія, який не встиг уникнути зіткнення та скоїв наїзд на пішохода.

Від отриманих важких травм потерпіла померла на місці події ще до приїзду медиків швидкої допомоги. Лікарям залишалося лише констатувати смерть.

Матеріали справи / © Поліція Київської області

Наразі правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом ДТП, що спричинила загибель пішохода (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України). Слідчі продовжують встановлювати всі деталі цього моторошного інциденту.

