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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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495
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Загинула разом із тими, кого рятувала: російська авіабомба вбила волонтерку на Донеччині

Жінка потрапила під обстріл і загинула разом із тваринами, яких годувала.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
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Загинула разом із тими, кого рятувала: російська авіабомба вбила волонтерку на Донеччині

© Unsplash

У суботу, 11 липня, у Дружківці на Донеччині внаслідок російського удару керованою авіабомбою загинула місцева волонтерка Ольга Кузьменко. Жінка принципово залишалася в небезпечній зоні, щоб опікуватися покинутими тваринами та допомагати з їхньою евакуацією.

Про трагедію повідомив журналіст та волонтер Олександр Качура.

Трагедія сталася просто під час того, як волонтерка годувала своїх підопічних — ворожий КАБ забрав життя і Ольги, і тварин, якими вона опікувалася.

Знайомі жінки розповідають, що вона мала феноменальну любов до братів наших менших і до останнього шукала для них нові родини.

Загибла волонтерка Ольга Кузьменко. / © Фото із соціальних мереж

Загибла волонтерка Ольга Кузьменко. / © Фото із соціальних мереж

«Чомусь бумеранг та карма не спрацювали. Жінка все життя робила добро людям, тваринам, а отримала таку жахливу смерть», — діляться Олександр.

На тлі цієї страшної втрати волонтер вкотре звернувся до всіх, хто досі залишається у прифронтових містах: не зволікайте з евакуацією. Ситуація загострюється щодня, і рішення залишитися може коштувати життя.

Раніше ми інформували, що у Запоріжжі внаслідок російського авіаудару КАБом загинув 22-річний лейтенант поліції Дмитро Беліменко.

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Дата публікації
Кількість переглядів
495
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