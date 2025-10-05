Загинула разом зі своєю родиною: атака РФ забрала життя учениці Лапаївського ліцею (фото)

Анастасія Гриців - учениця 10-А класу Фото: Лапаївський ліцей імені Героя України Г. Кірпи

Під час масованого удару РФ по Львівщині у ніч проти 5 жовтня загинула учениця 10-А класу Лапаївського ліцею Анастасія Гриців разом із родиною.

Лапаївський ліцей імені Героя України Георгія Кірпи повідомив про це в неділю, 5 жовтня.

Ця трагедія принесла невимовний біль для Лапаївського ліцею і всієї Зимноводівської громади, зазначають у Лапаївці. Разом із Настею життя обірвалося і в її рідних.

Анастасія Гриців загинула разом із родиною від улару РФ Фото: Igor Zinkevych

Ця страшна звістка глибоко сколихнула всю громаду. Настю згадують як щиру, доброзичливу та життєрадісну дівчину, яка завжди дарувала усмішку й підтримку оточуючим.

«Смерть страшне слово, сильний удар, коли чуємо, що у вічність відійшла ще одна молода людина. А тут родина. Ціла родина… 3 життя разом з рідними пішла дитина — ангел ГРИЦІВ АНАСТАСІЯ, учениця 10-А класу. Сльози, розпука, біль… Лише щирою молитвою можемо підтримати душу доброї, ніжної, світлої Насті», — написали в громаді.

Атака по Львівщині

У Зимноводівській громаді оголошено День жалоби.

Учителі, однокласники та мешканці громади вшановують пам’ять юної учениці та її родини.

«Не віримо що не зайде більше в 10-А клас ця тендітна дівчина і не усміхнеться спокійно, лагідно так, як уміла тільки вона. Боляче навіть подумати, що все це в минулому, бо вічність взяла в обійми усю родину. Молитимемось щиро усі, щоб Бог прийняв їх у свої володіння і обдарував райським спочинком.», — зазначили у Лапаївці.

Нагадаємо, 5 жовтня Росія вбила цілу родину з чотирьох осіб під час повітряної атаки. Це сталося на Львівщині. Унаслідок потрапляння ворожого об’єкта зруйновано житловий будинок у селі Лапаївка.

Під час комбінованої атаки РФ на заході України пролунала серія вибухів, частина Львова опинилася без електрики. Після обстрілів у Львові зайнялося декілька пожеж, зокрема горить індустріальний парк Sparrow..