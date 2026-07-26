Загинуло багато корів: росіяни атакували молочну ферму на Сумщині

На Сумщині росіяни атакували ферму / © Сумська ОВА

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У ніч проти неділі, 26 липня, росіяни атакували дронами молочно-товарну ферму у Дубов’язівській громаді на Сумщині. Загинуло багато корів.

Про це повідомив голова Сумської обласної державної адміністрації Олег Григоров.

Росіяни атакували молочну ферму: загинуло багато корів

Внаслідок ворожої атаки на фермі загинули та були поранені корови.

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«Із вечора росіяни атакують безпілотниками ферму одного з виробників молока Сумщини», — пише Григоров.

За словами очільника ОВА, працівники ферми знайшли уламки реактивного дрона, зокрема, його двигун, прямо поруч із загиблою твариною. Серед людей, за попередніми даними, постраждалих немає.

Олег Григоров наголосив, що ворог цілеспрямовано атакував мирний об’єкт, який продовжує функціонувати та забезпечувати регіон молоком під час війни:

«Ворог свідомо нищить господарства, майно та результати людської праці».

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Росіяни атакують фермерські господарства

Нагадаємо, у грудні росіяни атакували фермерське господарство на Чернігівщині.

Як повідомив речник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус, на місці удару спалахнула пожежа, внаслідок чого пошкоджено корівник і техніку, а також загинуло 7 корів.

Окрім цього, окупанти пошкодили важливий енергооб’єкт у Прилуцькому районі, через що низка населених пунктів залишилася без світла.

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