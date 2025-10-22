ТСН у соціальних мережах

774
1 хв

Загинули діти, влучання у житлові будинки: Зеленський відреагував на масований удар РФ

Зеленський закликав ЄС ухвалити сильний санкційний пакет, а також США - здійснити “сильні санкційні кроки”.

Автор публікації
Олена Капнік
Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський. / © Associated Press

Вночі російська армія масовано атакувала Україну дронами і ракетами. Під прицілом була енергетика, але сталося багато влучань в житлові будинки. Загинуло шестеро людей, з них - двоє дітей.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

“Ще одна ніч, яка доводить, що Росія не відчуває достатнього тиску за затягування війни”, - наголосив глава держави.

З його слів, у Запоріжжі виникли пожежі, у Києві фіксують влучання в будинки. Загалом цієї ночі постраждали Київська, Одеська, Чернігівська, Дніпропетровська, Кіровоградська, Полтавська, Вінницька, Запорізька, Черкаська і Сумська області.

“Російські слова про дипломатію нічого не означають доти, доки російські керівники не відчувають критичних проблем. А це можна забезпечити лише санкціями, лише далекобійністю і лише скоординованою дипломатією всіх наших партнерів”, - заявив президент.

Зеленський закликав ухвалити сильний санкційний пакет ЄС. Також, наголосив він, Київ розраховує “на сильні санкційні кроки США та “Сімки”, усіх - хто прагне миру.

“Дуже важливо, щоб світ саме зараз не мовчав і на підлі удари росіян була спільна відповідь. Кожен, хто допоможе Україні з далекобійністю, наблизить завершення війни”, - додав український лідер.

Нагадаємо, очільник Офісу президента Андрій Єрмак також відреагував на нічну атаку РФ. Він наголосив, що атаки Кремля по цивільних - це “звичний почерк терористичного утворення, яке маскується під країну”.

