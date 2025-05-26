Загинули жінка та дитина, а водій наклав на себе руки: подробиці ДТП на Харківщині

На місці ДТП / © Facebook поліції Харківської області

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У Харківській області у ДТП загинули 45-річна жінка та трирічна дитина. Чоловік — водій транспортного засобу -покінчив життя самогубством. Він не зміг пережити сімейне горе.

Про це повідомила поліція Харківської області.

За даними правоохоронців, водій Hyundai Tucson, виконуючи маневр обгону, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автомобілем Fiat Tipo, а потім — з вантажівкою Renault Magnum.

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На місці аварії

Після аварії 52-річний водій Hyundai, у якому загинули жінка та дитина, в стані сильного емоційного потрясіння вчинив самогубство, повідомила поліція.

Водії інших автівок дістали гостру реакцію на стрес.

Поліція вирішує питання про відкриття кримінального провадження.

Нагадаємо, на Хмельниччині чоловік сів за кермо автівки у нетверезому стані та не впорався з керуванням. Керманич вижив, а його брат — ні.

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