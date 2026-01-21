- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 1400
- Час на прочитання
- 2 хв
Загибель екскерівника "Укренерго" Брехта: стали відомі подробиці
Енергетик пішов із життя, особисто керуючи роботами з ліквідації наслідків ворожих атак на енергосистему.
Українська енергетика зазнала болісної та непоправної втрати. Трагічно загинув член правління НЕК «Укренерго» та колишній виконувач обов’язків голови компанії Олексій Брехт. Смерть наздогнала його на робочому місці — на одному з об’єктів критичної інфраструктури.
Про це повідомляє НЕК «Укренерго».
За інформацією компанії, Олексій Брехт загинув там, де вважав за необхідне бути в найскладніші моменти для енергосистеми. Він особисто перебував на одному з енергооб’єктів, який нещодавно зазнав атаки з боку російських окупантів.
«Другий день поспіль Олексій Олександрович особисто керував відновлювальними роботами на одному з нещодавно атакованих ворогом енергооб’єктів», — йдеться у повідомленні «Укренерго».
Колеги зазначають, що його головною метою було якнайшвидше повернути людям світло.
Олексієві Брехту було 47 років. Більшу частину свого життя — понад 24 роки — він присвятив роботі в національній енергетичній компанії.
Він працював керівником служби перспективного розвитку Центральної енергосистеми. Обіймав посади диспетчера та керівника диспетчерської служби.
В останні роки відповідав за критично важливі напрямки: експлуатацію, відновлення, захист і розвиток мережі системи передачі.
Протягом 2024–2025 років виконував обов’язки голови правління «Укренерго», керуючи компанією у надскладний період війни.
Колектив компанії висловив глибокі співчуття родині та близьким загиблого, наголосивши на його професіоналізмі та людяності.
«Нам бракуватиме Олексія Брехта особливо. Його досвід, енергія, готовність підказати й допомогти завжди підтримували нас у найважчі часи. Його уміння знаходити нестандартні рішення під час вирішення найскладніших завдань завжди надихало», — зазначили в «Укренерго».
Нагадаємо, нардеп Олексій Кучеренко заявив, що в Києві через дике перенавантаження померли двоє слюсарів аварійних бригад, які працювали по 2–3 доби без перерви. Кучеренко наголосив, що через гострий брак кадрів фахівці буквально валяться з ніг, а у багатьох фіксують психофізичне виснаження та обмороження.