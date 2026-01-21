Загибель екскерівника "Укренерго" Брехта: стали відомі подробиці

Олексій Брехт / © Укренерго

Українська енергетика зазнала болісної та непоправної втрати. Трагічно загинув член правління НЕК «Укренерго» та колишній виконувач обов’язків голови компанії Олексій Брехт. Смерть наздогнала його на робочому місці — на одному з об’єктів критичної інфраструктури.

Про це повідомляє НЕК «Укренерго».

За інформацією компанії, Олексій Брехт загинув там, де вважав за необхідне бути в найскладніші моменти для енергосистеми. Він особисто перебував на одному з енергооб’єктів, який нещодавно зазнав атаки з боку російських окупантів.

«Другий день поспіль Олексій Олександрович особисто керував відновлювальними роботами на одному з нещодавно атакованих ворогом енергооб’єктів», — йдеться у повідомленні «Укренерго».

Колеги зазначають, що його головною метою було якнайшвидше повернути людям світло.

Олексієві Брехту було 47 років. Більшу частину свого життя — понад 24 роки — він присвятив роботі в національній енергетичній компанії.

Він працював керівником служби перспективного розвитку Центральної енергосистеми. Обіймав посади диспетчера та керівника диспетчерської служби.

В останні роки відповідав за критично важливі напрямки: експлуатацію, відновлення, захист і розвиток мережі системи передачі.

Протягом 2024–2025 років виконував обов’язки голови правління «Укренерго», керуючи компанією у надскладний період війни.

Колектив компанії висловив глибокі співчуття родині та близьким загиблого, наголосивши на його професіоналізмі та людяності.

«Нам бракуватиме Олексія Брехта особливо. Його досвід, енергія, готовність підказати й допомогти завжди підтримували нас у найважчі часи. Його уміння знаходити нестандартні рішення під час вирішення найскладніших завдань завжди надихало», — зазначили в «Укренерго».

Нагадаємо, нардеп Олексій Кучеренко заявив, що в Києві через дике перенавантаження померли двоє слюсарів аварійних бригад, які працювали по 2–3 доби без перерви. Кучеренко наголосив, що через гострий брак кадрів фахівці буквально валяться з ніг, а у багатьох фіксують психофізичне виснаження та обмороження.